El Audi Q5 es uno de esos coches que no necesitan presentaciones. Lleva años siendo una referencia entre los SUV premium medianos y, en esta versión TDI S line con tracción quattro, apunta directamente a quien busca confort, imagen y solvencia para el día a día… sin complicarse la vida con tecnicismos.

Por fuera, el Q5 se hace notar. El acabado S line añade el punto justo de deportividad con paragolpes específicos, entradas de aire más marcadas, llantas grandes y detalles en negro o aluminio que afinan el conjunto. No es un coche extravagante, y eso juega a su favor. Y es que dentro de cinco o diez años seguirá pareciendo actual.

Audi Q5: Un diésel con sentido / R.R.

Las proporciones están bien equilibradas. Es robusto, pero no tosco; elegante, sin resultar aburrido. Los faros LED refuerzan esa sensación de producto bien hecho.

Al abrir la puerta, el Audi Q5 deja clara su intención, hacerte la vida fácil y agradable. El salpicadero está dominado por dos grandes pantallas integradas bajo una misma superficie curva. Una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia. Se ven muy bien, reaccionan rápido y, tras unos días de uso, resultan intuitivas incluso para quien no sea especialmente “tecnológico”.

Audi Q5: Un diésel con sentido / R.R.

El acabado S line aporta asientos deportivos, tapicerías de calidad y un ambiente más dinámico, pero sin sacrificar comodidad. Los asientos son amplios, confortables y perfectos para viajar muchos kilómetros sin cansancio. Delante hay espacio de sobra; detrás, el sitio es correcto para adultos, aunque no es el más amplio de su categoría. Cuatro personas viajan muy cómodas; cinco, de forma ocasional.

El maletero, con 520 litros, es práctico y fácil de aprovechar: entra bien el equipaje familiar, el carrito del niño o las maletas para una escapada larga.

Audi Q5: Un diésel con sentido / R.R.

El corazón de esta versión es el conocido 2.0 TDI de 204 CV, ahora con un sistema de hibridación ligera que le permite lucir la etiqueta ECO. No es el diésel más silencioso del mercado cuando se le exige, pero en uso normal resulta agradable y suficientemente refinado. Donde mejor se siente es en carretera: empuja con solvencia, permite adelantamientos seguros y mantiene ritmos altos con total tranquilidad. El cambio automático S tronic de doble embrague funciona de manera suave y casi imperceptible.

La tracción total quattro es uno de los grandes argumentos del Q5. No está pensada solo para nieve o caminos complicados, sino para aportar más seguridad y estabilidad en cualquier circunstancia: lluvia intensa, asfalto deslizante o curvas rápidas.

Audi Q5: Un diésel con sentido / R.R.

El conductor medio quizá no “note” cómo trabaja, y eso es precisamente lo bueno. El coche va por donde debe, transmite confianza y no da sustos. Para quien viaja mucho o vive en zonas con climatología cambiante, es un plus muy valioso.

El Audi Q5 TDI S line quattro es ideal para quien quiere un SUV cómodo, bien acabado, tecnológico y con imagen premium, pero sin necesidad de ser un experto en coches. Es un vehículo que se conduce fácil, que no exige adaptación y que responde bien en casi cualquier escenario.

Noticias relacionadas

Ofrece un equilibrio muy logrado entre calidad, confort y prestaciones. Si hacemos muchos kilómetros, no cabe duda que valoramos la tracción total y si buscamos un coche “para todo”, este Q5 sigue siendo una apuesta segura.