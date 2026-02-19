Renault apuesta por fabricar un coche 100% eléctrico en España en 2028

El Grupo Renault seguirá apostando por sus fábricas en España (Palencia y Valladolid) y lo hará incrementando los volúmenes de producción con la llegada de nuevos modelos. Y sí, serán 100% eléctricos. El consorcio francés tiene clara su estrategia de electrificación y para ello cuenta con la potencia de sus plantas en España donde actualmente tiene su principal polo de producción de vehículos híbridos. El siguiente paso es la introducción de modelos 100% eléctricos y eso sucederá a partir de 2028.

La apuesta de Renault en España es clara y el CEO del grupo francés no ha dudado en posicionar de manera positiva a las fábricas de Palencia y Valladolid. "Con las normativas europeas sobre los vehículos eléctricos, en particular las que nos van a llegar en 2030, es lógico que otras fábricas del grupo se pasen a la producción de eléctricos. España ya produce el Rafale, el Australe y el Espace, es decir, coches del segmento C. Nuestras fábricas españolas son competitivas, de alto nivel y con una calidad constante. Hay que tener en cuenta que actualmente el coste de producción en España es inferior al de antes del COVID. Eso nos hace valora muy en serio que se asigne a España la producción de un modelo eléctrico del segmento C a partir de 2028", ha señalado François Provost.

Anuncio en marzo

La decisión podría llegar en unas semanas ya que el próximo día 10 de marzo el Grupo Renault presentará sus planes estratégicos (liderados por el español Josep Maria Recasens). Según François Provost "no tenemos la decisión al 100% porque es importante seguir rebajando los costes de producción para mantener una buena rentabilidad en nuestras fábricas. Europa está yendo hacia la movilidad eléctrica. Y estos coches, como referencia, se construirán en España, concretamente en Palencia, esa es la idea, pero hay que ser rentables".

Todo dependerá de tres factores: "Mantener la competitividad de la fábrica de Palencia, basada en la contención de costes, su saber hacer y su calidad. Continuar con la innovación en los procesos productivos, como es el caso de Plant Connect, así como las competencias de los colaboradores que trabajan en las fábricas. Y finalmente de la confianza en llegar a un buen acuerdo de convenio colectivo con las organizaciones sindicales que nos permitan asegurar el futuro de las fábricas españolas".

Fortalecer la industria europea es una de las prioridades de la estrategia del Grupo Renault, más allá de su apuesta de negocio internacional. "Hemos invertido 16.500 millones de euros en Francia desde 2020 y nuestras nueve fábricas francesas están muy bien aprovechadas y todas tienen proyectos. De hecho, en 2025, nuestra producción en Francia aumentó un 5 % y se prevé que siga creciendo", explica a EL PERIÓDICO el CEO del consorcio francés.

Noticias relacionadas

No obstante, la mejora de los niveles de producción en Francia y España, no implicará una desviación de producción de otros centros como los de Marruecos o Turquía. Ante esta prosibilidad la respuesta de Provost fue clara: "No". Y es que el Grupo Renault considera las plantas turcas y marroquís como parte de su ecosistema europeo.