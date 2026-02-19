¿Sabes qué es el Carpooling y por qué lo recomienda la DGT?

La economía actual ha transformado radicalmente la manera en que se consumen algunos bienes y servicios. Un buen ejemplo de ello es el llamado “carpooling” o viajar en vehículo compartido, una opción de transporte cada vez más popular que se une a la oferta de vehículos urbana e interurbana, como el renting, los coches de alquiler por horas o las motos, bicis y patinetes.

¿Qué es y para qué sirve?

El carpooling comenzó en Estados Unidos y en algunos países europeos -con Alemania a la cabeza-, en la primera mitad del siglo XX. Con la llegada de internet se convirtió en algo masivo, principalmente en Europa, aunque en España no se generalizó hasta la llegada de empresas como BlaBlaCar.

En este tipo de aplicaciones, cuando se reserva un viaje se puede acceder a datos del conductor como nombre, edad, vehículo, e incluso a las opiniones de otros pasajeros que ha transportado. Una vez finalizado el trayecto, conductor y pasajero pueden darse mutuamente una puntuación para que el resto de la comunidad lo vea.

Todas las plataformas de carpooling que operan en España exigen registro a través de sus webs o apps (las que tienen). De esta manera conectan a conductores, que en la mayoría de los casos son los que crean el viaje o ruta, con potenciales pasajeros. ¿Y cuál es el objetivo? Ahorrar compartiendo los gastos del viaje y, de paso, optar por una opción de transporte más sostenible, que contribuye a reducir atascos y que puede ser interesante desde el punto de vista social.

Ya sean patinetes, coches o bicicletas, la micromovilidad compartida es para un gran porcentaje de la población una tendencia de futuro en crecimiento. En la actualidad, muchas personas están interesadas en contar con servicios de bicicletas y patinetes eléctricos compartidos en su ciudad, al igual que opciones de carpooling.