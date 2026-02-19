Honda reinventa su aventura: Adventure Roads 2026 será más accesible y confirma el Morocco Epic Tour 2027

Honda abre una nueva etapa en su programa Adventure Roads. Tras varias ediciones marcadas por grandes travesías internacionales y desafíos de largo recorrido, la firma japonesa ha decidido dar un giro estratégico en 2026 con un planteamiento más accesible, formativo y abierto a un público más amplio, sin renunciar a la esencia que ha convertido esta experiencia en un referente del segmento adventure.

La clave del cambio está en el formato. Para 2026, Honda abandona las expediciones épicas de ultra-resistencia y apuesta por una serie de “Trail and Off-Road Tours” más cortos, centrados en el desarrollo de habilidades y pensados para motoristas que sienten la llamada de la aventura pero buscan una experiencia estructurada, progresiva y generadora de confianza antes de afrontar retos mayores.

El objetivo es claro: atraer a una nueva generación de aficionados al mundo adventure y facilitar el acceso a este estilo de vida sobre dos ruedas.

Dos rutas, un mismo espíritu

El calendario 2026 contempla dos eventos exclusivos en algunos de los escenarios más icónicos de Europa para conducir una trail. El primero se celebrará del 11 al 14 de junio, con un recorrido por los Pirineos entre Barcelona y Toulouse. El segundo tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre, atravesando los Alpes entre Turín y Niza. Ambos mantendrán un formato de tres días intensos de conducción guiada, formación específica y perfeccionamiento técnico en entornos reales de aventura.

Cada evento estará limitado a 30 participantes, lo que garantiza un ambiente cercano y una atención personalizada. El precio será de 850 euros e incluirá un paquete completamente organizado; los asistentes solo deberán asumir vuelos y gastos personales. Además, el proceso de inscripción ya está abierto y, a diferencia de ediciones anteriores, los participantes previos de Honda Adventure Roads no tendrán prioridad en 2026.

Aunque el planteamiento evoluciona, los valores fundamentales permanecen intactos: experiencia premium de principio a fin, presencia de pilotos HRC durante el recorrido, alojamiento de alta calidad y una gastronomía cuidada al detalle. La aventura cambia de forma, pero no de fondo.

La Transalp como puerta de entrada

La protagonista de esta nueva etapa será la Honda XL750 Transalp, equipada con el sistema Honda E-Clutch y la tecnología Throttle By Wire (TBW). Una elección coherente con el enfoque del programa: una trail de media cilindrada equilibrada, accesible y versátil, capaz de desenvolverse con soltura tanto en un puerto alpino como levantando polvo en pistas sin asfaltar.

La incorporación del E-Clutch permitirá arrancar, detenerse y cambiar de marcha sin accionar la maneta del embrague, reduciendo la carga mental y facilitando el aprendizaje en conducción off-road. Para poner en valor esta tecnología, cada evento incluirá retos específicos bajo el nombre “DreamTech Challenges”, con ejercicios como Technical Climb, Adventure Flow o Low Speed Technical Course, diseñados para demostrar cómo la electrónica puede convertirse en aliada del piloto cuando se trata de ganar confianza y precisión.

Honda seguirá contando con socios clave como Honda Genuine Accessories, Enduristan, Alpinestars y Dunlop, reforzando el carácter profesional y seguro de la experiencia.

Marruecos espera a la Africa Twin

El anuncio de esta nueva orientación no implica el fin del espíritu épico que dio fama al programa. Honda ya ha confirmado que el próximo Africa Twin Morocco Epic Tour se celebrará en la segunda mitad de 2027, en fechas aún por determinar. Este evento recuperará el formato más ambicioso, con la Africa Twin como gran protagonista y Marruecos como escenario de una de las experiencias más emblemáticas de la marca.

En los próximos meses se irán desvelando más detalles sobre recorrido, formato e inscripciones, pero el mensaje es claro: la aventura total sigue viva.

Una historia de grandes desafíos

Desde su nacimiento en 2017, Honda Adventure Roads ha recorrido algunos de los paisajes más impactantes del planeta: de Oslo a Cabo Norte en su primera edición, pasando por Sudáfrica en 2019, Islandia en 2022 o los desiertos de Marruecos en 2024. El capítulo más reciente trazó una ruta circular de 2.500 kilómetros desde Roma hasta Estambul atravesando ocho países.

Ahora, en 2026, Honda decide ampliar el espectro y abrir la puerta a quienes quieren iniciarse en la conducción adventure con una experiencia intensa pero asumible. Una estrategia que combina pedagogía y pasión, técnica y emoción.

Porque si algo demuestra esta evolución es que la aventura no tiene una única forma. Puede ser un desafío extremo en el desierto marroquí o tres días perfeccionando la técnica entre curvas alpinas. Lo importante es seguir avanzando… y seguir conduciendo hacia lo desconocido.