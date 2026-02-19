El Grupo Renault aumenta su cifra de negocio pero pierde 10.900 millones de euros lastrado por Nissan

La herencia de Luca de Meo es compleja en Renault. Tal vez el dirigente italiano salió del barco tras estudiar las cartas de navegación del sector. Aún así, François Provost (su sustituto, no ha empezado con mal pie pese a los resultados negativos del consorcio. El Grupo Renault cerró el año 2025 presentando una mayor rentabilidad y mejor flujo de caja (cash flow) que en el ejercicio precedente, pero peor resultado neto.

Maniobras financieras contables en positivo (entre 3,0% y 4,5% en cifra de negocios y 1.500 millones de euros de caja), pero en la foto las cosas han salido algo movidas. Las pérdidas implícitas de su desenganche de Nissan este año, 9.300 millones para ser exactos, han arrastrado al grupo hacia un resultado neto de menos 10.900 millones de euros. Tampoco han ayudado a cerrar en positivo los 2.300 millones de euros menos de contribuciones imputados a empresas asociadas.

La facturación del Grupo Renault en 2025 ascendió a los 57.922 millones, un 3 % más, sostenida por las marcas de automóviles como Renault y Dacia, que han crecido todas ellas gracias al plan de desarrollo internacional, y a la electrificación de la gama. De no haber mediado el lastre de Nissan y las empresas asociadas, los beneficios del consorcio francés habrían llegado a los 715 millones de euros, algo menos que en 2024.

Buenas ventas

Las ventas del grupo crecieron el pasado año un 3,2% alcanzando los 2,3 millones de vehículos en todo el mundo (un 7,4% en Europa), donde España contribuyó al 13% de las matriculaciones. Por marcas, Renault registró un aumento en 2025 del 3,2 %, con 1.628.030 vehículos vendidos en todo el mundo, de los cuales 1.291.525 fueron coches particulares (+10 %) y 336.505 furgonetas (-16,5 %). Dacia registró un crecimiento del 3,1 %, con 697.408 vehículos, mientras que Alpine creció un 139,2 %, con 10.970 coches;. En Corea, el grupo Renault Korea Motors vendió 399 unidades (-93,9 % por el cambio completo de gama y modelo de negocio).

De cara a 2026 desde el grupo han señalado que esperan buenos resultados con la llegada al mercado de nuevos modelos como nuevo Renault Clio, del Renault Twingo E-Tech, la furgoneta Renauilt Trafic y de un nuevo Dacia del segmento A eléctrico (hermano del Twingo y que ya hemos visto como juardos del premio The Car Of The Year pero del que no podemos hablar todavía), además de un nuevo modelo del segmento C. Alpine pondrá a pleno rendimiento el Alpine A390. En la parte de negocio internacional, el grupo lanzará este año el Renault Boreal en Sudaméricay Turquía, el Duster en India, el Filante en Corea del Sur y en otros mercados así como una nueva ‘pick-up’ en Sudamérica.