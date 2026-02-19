Controla toda la recarga de tu Mazda eléctrico desde el teléfono móvil

La recarga es uno de los principales obstáculos en la expansión adopción del coche eléctrico por parte de los automovilistas. La falta de cargadores públicos, los fallos de las estaciones de recarga, la complejidad a la hora de pagar, o los tiempos de espera, hacen que la mayoría de usuarios sigan apostando por los coches no enchufables. Mazda quiere acabar con este problema, a través de Mazda Charging, una aplicación que da acceso a cientos de miles de puntos de recarga pública en Europa y permite gestionar todo fácil y rápidamente desde el móvil, incluido el pago.

Recarga del Mazda 6e / Mazda

El lanzamiento coincide con la llegada del Mazda6e, la nueva berlina 100% eléctrica de la marca, y se integra también con el resto de vehículos electrificados de su catálogo. La idea es que el conductor no tenga que saltar entre distintas apps ni preocuparse por registros adicionales para empezar a cargar su coche. “Cargar tu Mazda debería ser algo tan fácil como conducirlo —ha afirmado Martijn ten Brink, consejero delegado de Mazda—. Con Mazda Charging, ponemos en manos de nuestros clientes una aplicación intuitiva, cómoda e integrada con sus desplazamientos cotidianos”.

La aplicación ofrece información en tiempo real sobre la disponibilidad de los cargadores, sus niveles de potencia y sus precios. Desde el propio teléfono se puede iniciar, detener y pagar cada sesión. Además, no exige suscripción y admite distintas opciones de pago, algo que en el día a día puede marcar la diferencia cuando se necesita una recarga rápida sin complicaciones.

Interior del Mazda6e / Mazda

Una vez descargada, la Mazda Charging App, el usuario crea una cuenta, añade un método de pago y puede empezar a utilizarla de inmediato para las recargas de su vehículo. Para quienes prefieran no depender del teléfono en cada sesión, también está disponible una tarjeta de carga RFID que permite iniciar y detener los ciclos de carga sin usar el móvil. Con la entrega de esa tarjeta, la marca incluye un importe promocional de bienvenida para utilizar en próximas recargas de forma gratuita. Ese saldo inicial busca que el conductor pruebe el servicio desde el primer día y se familiarice con su funcionamiento en un entorno real.

La nueva propuesta de Mazda gira en torno a una idea sencilla: ofrecer sencillez y confianza en cada recarga, tanto en ciudad como en viaje. Centralizar búsqueda, información y pago en una sola herramienta puede ahorrar tiempo y problemas cuando se planifica un desplazamiento largo o se necesita cargar con urgencia.

La prueba definitiva llegará en el uso diario, cuando tocará comprobar si esa promesa de facilidad de Mazda se traduce en menos fricción y más tranquilidad cada vez que el coche necesite enchufarse.