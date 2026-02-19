BMW Motorrad 2026: cuando la novedad está en los detalles

Hay actualizaciones que llegan con fuegos artificiales… y otras que se anuncian con un tono más bajo, casi de taller fino. El Model Update 2026 de BMW Motorrad pertenece a esta segunda escuela: la de pulir la gama con cambios de acabado, paquetes y equipamiento que, sin alterar el concepto de cada moto, sí modifican la forma en la que la miras —y la manera en la que la usas— cuando te toca convivir con ella a diario.

La primera que recibe un guiño visible es la BMW R 1300 GS, que incorpora una nueva propuesta estética: la Style Trophy en White Aluminum Matt metallic / Racingblue metallic. Es una combinación que subraya el lado más deportivo de la GS sin renunciar a la identidad aventurera, y que encaja con ese lenguaje “premium técnico” que BMW suele aplicar cuando quiere distinguir una versión sin necesidad de grandes titulares.

Donde la actualización 2026 se vuelve más práctica es en la BMW R 1300 GS Adventure. Dentro del Touring Package aparece como equipamiento especial la extensión de los protectores de manos, un detalle pequeño sobre el papel, pero muy concreto cuando el plan es conducir con frío, lluvia o jornadas largas. En paralelo, el Enduro Package Pro suma el protector de motor Enduro, una pieza que apunta a quienes quieren llevar la Adventure al terreno que su nombre promete, con una capa extra de tranquilidad cuando el recorrido se complica.

En el bloque de las sport-trail, la BMW S 1000 XR también se ajusta con lógica de uso real. El puerto de carga USB pasa a integrarse como equipamiento opcional dentro del Dynamic Package, en línea con una moto que mezcla prestaciones y kilómetros, y donde la conectividad (navegación, móvil, accesorios) ya no es un capricho. Además, la XR estrena la Style Sport en Sage Green metallic, y deja atrás el Gravity Blue metallic. Cambios de paleta que no alteran el carácter, pero sí refrescan la presencia.

En la gama media, la BMW F 900 GS se mueve en el mismo terreno de los matices: la Style Passion adopta el Snapper Rocks Blue Matt metallic, mientras que el Sao Paulo Yellow uni desaparece. Y la Style Trophy se actualiza con un esquema Racingblue metallic / Lightwhite uni / Racingred uni, añadiendo además el Racingred uni para el subchasis trasero. A cambio, se elimina la anterior combinación Lightwhite uni / Racingblue metallic. Dicho de otro modo: BMW cambia el “traje” para que la F 900 GS se sienta distinta sin tocar su papel dentro del catálogo.

Los escúteres tampoco se quedan fuera del repaso. La BMW C 400 GT presenta la Style Exclusive en Blue Ridge Mountain metallic con llantas en color dorado, y deja de ofrecer el Diamondwhite metallic. La BMW C 400 X, por su parte, incorpora la Style Rugged en White Aluminum Matt metallic con llantas negras, sustituyendo el Kalamata Matt metallic. Son decisiones que refuerzan la personalidad de cada variante: el GT más elegante y rutero; el X más urbano y con un punto más “rugged” en el sentido estético.

En conjunto, BMW Motorrad dibuja para 2026 una actualización coherente: menos revolución y más precisión, con cambios centrados en acabados, combinaciones de color y equipamiento asociado a paquetes. Es la forma de mantener la gama viva sin romper el hilo conductor de modelos que ya tienen su lugar claro: desde las GS como bandera viajera hasta los C 400 como alternativa premium en ciudad.

Equipamiento BMW Motorrad para motorista 2026

La colección 2026 de equipamiento BMW Motorrad refuerza el binomio confort-seguridad con el regreso de chaquetas muy esperadas como la Aravis Air y las GS Rallye/GS Rallye GTX, además de propuestas como la GS Coro GTX (membrana Gore-Tex ePE, ventilación 2Way Climate System y certificación EN 17092 clase AA con protecciones NP3/SC-1 nivel 2), la Tokyo GTX de enfoque urbano y uso anual, o la GS Trophy Gore-Tex con estética “Spirit of GS”.

En calzado destacan las sneakers Ginza (certificación DIN EN 13634), las GS Tabernas GTX y las GS Takyr Gore-Tex con suela VIBRAM, junto a botas ruteras como las Soulor Gore-Tex (ventilación Flow Surround 360°) o las Taunus GTX. En cascos, el modular BMW System 8 llega preparado para ConnectedRide COM P1 y homologación ECE 2206, y existe una variante System 8 Carbon con MIPS Integra TX. La gama se completa con guantes como los GS Rallye GTX, GS Reschen GTX y los nuevos Atlanta Windstopper, además de una colección Lifestyle 2026 pensada para el día a día con prendas y accesorios urbanos.