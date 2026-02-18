¿Sabes cuál es el principal motivo de avería en invierno?

Más de cuatro de cada diez (40%) de las asistencias en carretera registradas durante los meses más fríos del año están relacionadas con fallos en la batería o en el sistema de arranque, según datos de 2025 de Autoclub Mutua, la compañía de asistencia en carretera del Grupo Mutua Madrileña.

En concreto, el 43% de las intervenciones realizadas entre diciembre y febrero se deben a problemas con la batería, mientras que las averías mecánicas representan el 40% y los incidentes con neumáticos, el 16%. Igualmente, los meses de diciembre y enero concentran el mayor número de incidencias vinculadas al arranque.

Más asistencias y un parque más envejecido

El impacto del frío en los vehículos se refleja también en la evolución de las cifras. En los últimos diez años, el número de asistencias gestionadas por Autoclub Mutua en los meses de invierno se ha más que duplicado: de 182.000 en 2015 a más de 380.000 en 2025, lo que supone un incremento del 110%.

Este crecimiento responde al aumento del número de socios, al envejecimiento del parque automovilístico y a la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, que generan condiciones adversas para la circulación, especialmente en zonas del interior peninsular y áreas de montaña.

Averías más frecuentes

La compañía del grupo Mutua Madrileña advierte también de las averías más comunes que suceden en invierno y aconseja a los conductores revisar con frecuencia en estos meses aquellas partes del vehículo más delicadas.

En cuanto a averías técnicas, además de las baterías descargadas o dañadas, son comunes los fallos en el sistema de arranque y alternador, la congelación de líquidos esenciales -como el refrigerante o el limpiaparabrisas- y los problemas en frenos y suspensión por acumulación de hielo, barro o sal.

Por ello, se recomienda revisar el estado de la batería, especialmente si ésta tiene más de tres años, y comprobar la presión y el desgaste de los neumáticos, llegando a valorar si es necesario el uso de neumáticos de invierno en zonas con una climatología especialmente adversa.

Asimismo, se debe verificar que el líquido refrigerante y el limpiaparabrisas están preparados para temperaturas bajo cero y llevar cadenas, manta y linterna cuando se circule por áreas de riesgo de nieve.

Noticias relacionadas

Igualmente, entre las incidencias más frecuentes en los conductores españoles se encuentran la dificultad para arrancar fruto de las bajas temperaturas, la pérdida de adherencia y salidas de vía por parte del vehículo ante lluvias, hielo o nieve, reventones o pinchazos de rueda, ya que el frío reduce la presión de los neumáticos, o problemas de visibilidad ante la condensación y el empañamiento de lunas.