Todas las novedades de Polestar que van a llegar de aquí a 2028: dos nuevos modelos, dos nuevas generaciones

Cuatro nuevos coches previstos para los próximos tres años. Este es el plan de producto que va a seguir Polestar hasta el próximo 2028, un año al que espera llevar con desahogo tras un 2025 que ha sido su mejor año y un 2026 en el que quiere crecer al menos dos dígitos (en el rango bajo de la cifra).

Este camino empieza con el Polestar 5, un coche ya presentado en 2025 y que se espera que empiece a venderse este mismo verano. Este eléctrico se caracteriza por una línea elegante, ser cuatro plazas y estar disponible en dos configuraciones, ambas bimotor y con tracción total. La versión Dual Motor cuenta con 748 CV, mientras que la Performance llega a 884 CV (ojo, con 1015 Nm de par motor) con generosas autonomías de 670 y 556 kilómetros, respectivamente.

Polestar 5

Michael Lohscheller, CEO de Polestar, ha definido este modelo como el buque insignia de la marca. "Aporta un nuevo nivel de rendimiento y lujo al segmento de los grand tourer, con un manejo increíble y una plataforma ligera de aluminio unido".

El 4, el 2 y el 7

El siguiente modelo será una actualización del Polestar 4. Se presentará una nueva variante del que es actualmente el modelo más vendido de Polestar, basada en la misma gran tecnología, dirigida a una base de clientes más amplia al ofrecer mayor versatilidad. Se lanzará a finales de este año, con entregas previstas para comenzar en el cuarto trimestre de 2026.

Lohscheller ha vaticinado que, con este coche, Polestar volverá a establecer nuevos estándares. "Estamos combinando el espacio de un familiar y la versatilidad de un SUV con el rendimiento dinámico característico de Polestar".

Ya en 2027 llegará el Polestar 2, la próxima generación del sedán que construyó la marca. Este sucesor será completamente nuevo y no se han dado más detalles al respecto. El último en llegar será el Polestar 7, un SUV compacto premium que se lanzará ya en 2028.

El Polestar 2 es la base de la marca, según ha dicho el CEO de la misma, y con el 7, Polestar entrará en el mayor segmento de vehículos eléctricos en Europa, el de los SUV compactos, que representa aproximadamente un tercio del volumen total de vehículos eléctricos de batería en 2025.

“2025 fue un año de progreso operativo continuo y cumplimiento. Con nuestra atractiva gama de modelos, el fuerte apoyo de los accionistas y socios con acceso a la última tecnología, Polestar está preparada para convertirse en uno de los ganadores de la transformación de la industria automotriz", ha concluido Lohscheller.