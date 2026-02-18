Novedad
Mitsubishi ASX y Grandis bajan su precio para facilitar el acceso a la etiqueta ECO
La marca introduce un nuevo acabado Motion en los ASX y Grandis 180 HEV para rebajar el precio de entrada y acercar la tecnología híbrida a más conductores
Mitsubishi quiere facilitar el acceso a la etiqueta ECO de la DGT, rebajando el precio de los ASX y Grandis. Más concretamente el ASX 180 HEV Motion arranca ahora en 26.600 euros y el Grandis 180 HEV Motion lo hace desde 29.400 euros, gracias a un importante descuento comercial. La jugada es clara: facilitar el acceso a la etiqueta ECO en dos SUV que, hasta ahora, quedaban un escalón por encima en coste. Esto se logra mediante la incorporación del acabado Motion a la versión híbrida completa 180 HEV.
Tanto el Mitsubishi ASX 180 HEV como el Mitsubishi Grandis 180 HEV comparten un sistema híbrido convencional con una potencia combinada 160 CV. Bajo el capó hay un motor de gasolina atmosférico de 1.8 litros y 110 CV, apoyado por dos motores eléctricos y una batería de 1,4 kWh, todo gestionado por una transmisión automática multimodo.
En la práctica, esto se traduce en que pueden circular en modo eléctrico hasta un 80 % del tiempo en ciudad, lo que implica menos ruido, menos consumo en atascos y una conducción más suave en el día a día. Además, el sistema recupera energía en frenadas y deceleraciones para almacenarla y reutilizarla después. Es, sobre el papel, la versión más coherente para quien se mueve sobre todo en entorno urbano o periurbano y quiere beneficiarse de las ventajas de la etiqueta ECO sin depender de enchufes.
Acabado Motion
Pese a rebajar el precio del coche, el acabado Motion no es una versión básica sin más. Incluye elementos como la pantalla central de 10,4 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, faros full LED, cámara trasera con sensores de aparcamiento y varios asistentes a la conducción, entre ellos el sistema de mitigación de colisión frontal, alerta y mantenimiento de carril o control de crucero con limitador. Es decir, que no obliga a renunciar a lo esencial en confort y seguridad para acceder al precio más bajo de la gama híbrida.
Otro argumento relevante es la garantía. Mitsubishi ofrece ocho años o 160.000 kilómetros, incluyendo la batería de tracción. Es un punto que aporta tranquilidad en un coche híbrido y que, en este rango de precios, pesa en la decisión final.
ASX o Grandis ¿Cuál elegir?
El Mitsubishi ASX, con 4,23 metros de longitud, encaja mejor como SUV compacto para uso diario y escapadas puntuales. El Mitsubishi Grandis, con 4,44 metros, ofrece más espacio y un planteamiento más familiar, algo que puede marcar la diferencia si se viaja con frecuencia o se necesita mayor capacidad de carga.
Con estos nuevos precios, el Mitsubishi ASX 180 HEV Motion y el Mitsubishi Grandis 180 HEV Motion buscan atraer a quien estaba dudando entre un híbrido ligero y un híbrido completo por cuestión de presupuesto. Ahora la diferencia se estrecha y, para muchos conductores urbanos, puede ser el empujón definitivo para dar el salto a un sistema híbrido más completo.
