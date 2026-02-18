Nunca es tarde para comprarse un Porsche y, si no, que se lo digan a este matrimonio que cumple su 70 aniversario

La mayoría de las parejas celebra un gran aniversario con una cena tranquila o una reunión familiar. Pero Derek y Audrey Evans decidieron apostar algo mucho más especial para sus bodas de platino. Tras cumplir 70 años juntos, se han regalado su primer Porsche. Pero no uno cualquiera, uno eléctrico de 360 CV y más de 80.000 euros.

"No somos unos locos de la velocidad, pero nos encanta la sensación de potencia y comodidad", explica Audrey, de 94 años, junto a su marido, de 92, que confirma haber tenido siempre un espíritu muy aventurero. Juntando ambos argumentos, los Evans supieron que sus bodas de platino eran el momento perfecto para comprarse un modelo de la marca alemana.

Los Evans con su nuevo Porsche Macan. / Porsche

En este caso, han apostado por un Porsche Macan porque, aunque mantienen un estilo de vida activo, ambos han reconocido que encuentran el formato SUV mucho más cómodo para subir y bajar del coche.

Eso sí, no durante unos días, su concesionarios de Bournemouth, Reino Unido, donde residen, les dejó un Porsche 911. Cuando su repartidor habitual visitó su casa, casi no se lo cree. Y la lista de deseos no se queda ahí, porque Derek ya ha confesado que después del Macan, le gustaría tener un Porsche Taycan (aunque también reconoció que le costó salir del coche).

Del ala delta al volante

Derek aprendió a conducir en el coche de su padre y, como recién casados, su primer vehículo fue un pequeño utilitario. Nada hacía imaginar entonces que siete décadas después acabarían celebrando su amor al volante de un Porsche.

Audrey Evans con su primer coche. / Porsche

Antes de jubilarse, Derek fue director de banco, pero dedicó gran parte de su tiempo a su verdadera pasión: volar en ala delta. Llegó a dirigir un equipo campeón del mundo y para él la experiencia era "la sensación pura de volar, sin motor y sin ruido".

Pasión po rel ala delta. / Porsche

A la hora de decantarse por un coche especial, Derek siempre pensó en Porsche: "Era algo único, fiable, diferente. Siempre habíamos querido uno, y un día pensamos: ¿por qué no ahora?".

Y el Porsche Macan no les ha decepcionado: "Es fantástico en las curvas, pero también transmite una seguridad total. Como si pudieras seguir para siempre". Aun así, lo que más valoran no es el coche, sino lo que representa: seguir viviendo con ilusión.