Esta es la impactante colección de coches de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) no solo ha revolucionado la industria de la música latina. Después de su actuación en la Super Bowl, ha despertado interés por su colección de coches, una mezcla que va desde superdeportivos de millones de dólares hasta modelos modestos que simbolizan su rechazo a la ostentación.

Toyota Corolla 2003

Antes de ser una estrella, Bad Bunny conducía un Toyota Corolla del 2003 gris. Este coche lo usaba cuando trabajaba en un supermercado y, curiosamente, aparece en el videoclip de “Yonaguni”. Sigue diciendo que es su coche favorito, ya que lo compró con su propio esfuerzo como dependiente.

Es uno de los vehículos más económicos, fiables y prácticos del mundo. En su versión de principios de los 2000, equipa un motor 1.8 litros que prioriza el confort y la durabilidad sobre la velocidad punta.

Toyota Corolla gris del 2003 de Bad Bunny / Videoclip de "Yonaguni" / Bad Bunny

BMW M4 2020/2021

Este fue su primer coche de lujo tras consolidarse como artista internacional. Aunque se desconoce la fecha exacta de compra, es una pieza fija en su exclusiva colección personal.

Es un cupé deportivo de alto rendimiento diseñado por la división M de BMW. Monta un motor de 3 litros con seis cilindros en línea, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos.

BMW M4 / BMW

Mercedes-Benz G-Wagon y Rolls-Royce Dawn

A medida que su carrera subió de nivel, añadió el Mercedes-Benz G63 AMG y el Rolls-Royce Dawn, este último protagonista en el icónico videoclip de "Yo Perreo Sola".

El G-Wagon es un SUV de alto rendimiento con un diseño robusto y cuadrado. Equipado con un motor V8 biturbo, este "tanque" de lujo entrega una potencia impresionante de 585 CV.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG G 63 / Web de Mercedes

Por su parte, el Rolls-Royce Dawn es un cabriolet de gran lujo con un motor V12. Está diseñado para ofrecer el refinamiento artesanal característico de la firma británica y una conducción a cielo abierto.

Rolls-Royce Dawn de Bad Bunny / Videoclip de "Yo Perreo Sola" / Bad Bunny

También ha mostrado un curioso Rolls-Royce Silver Shadow con motor V8 modificado con una estética todoterreno muy original en “Where She Goes”.

Rolls-Royce Silver Shadow de Bad Bunny / Videoclip "Where She Does"

Pontiac GTO de 1964

Este coche es una pieza clave de su colección de clásicos, destacando en el videoclip de "Baílame remix". Representa el gusto del artista por el estilo retro y la cultura automotriz estadounidense.

Se trata del precursor de la era dorada de los muscle cars. Equipado con un motor V8 de 6.4 litros, este vehículo ofrece una conducción pura y analógica que evoca la rebeldía de los años 60.

Pontiac GTO de 1964 de Bad Bunny / Videoclip de "Baílame remix" / Bad Bunny

Ferrari Testarossa

Es uno de los superdeportivos más icónicos de los años 80 que el puertorriqueño ha sumado a su garaje. Su diseño de líneas afiladas y branquias laterales lo convierten en un objeto de culto mundial.

Este purasangre italiano monta un motor de 12 cilindros capaz de generar 390 CV. En su momento, se situó en la cima del automovilismo gracias a su velocidad máxima de 290 km/h.

Bad Bunny en Las Vegas Motor con su Ferrari Testarossa / Instagram

Bugatti Chiron Sport 110 Ans

Es una edición limitada de la que solo existen 20 unidades en todo el mundo. El cantante adquirió esta joya en 2020 por casi 4 millones de dólares, aunque decidió venderlo recientemente en 2025.

Este hiperdeportivo francés genera una potencia de 1.500 CV gracias a su motor W16. Es capaz de pulverizar el crono de 0 a 100 km/h en apenas 2,4 segundos, cifras que parecen de otro planeta.