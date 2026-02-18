El Dacia Jogger fue el heredero de un primer “siete plazas” que democratizó la movilidad urbana de las familias numerosas. En sus 4.55 metros de largo ofrece todo lo que un cliente puede necesitar, espacio para objetos, o capacidad para transportar hasta siete pasajeros. Y todo ello con un precio contenido que permitió a muchos conductores acceder a un producto con unas características especiales.

Ahora Dacia actualiza este popular modelo, con ligeros cambios estéticos, pero con importantes novedades en lo que a motorizaciones se refiere.

Dacia Jogger: Un salto a la hibridación / R.R.

Estilo vertical con presencia

Exteriormente introduce una nueva firma lumínica, con una forma de “T” invertida que está situada encima de unos nuevos faros rediseñados. También cambian las luces traseras, que se extienden desde la ventanilla del portón trasero. Mantiene su estilo vertical, siguiendo la forma de las aletas, reforzando la presencia del vehículo.

Introduce nuevas protecciones Starkle, que se extienden sobre los pasos de rueda, los bajos de carrocería y los embellecedores de los antiniebla. No es un material nuevo, ya que lo estrenó hace algún tiempo. A simple vista parece que es un plástico con manchas, pero la realidad es que es un material que lleva en un 20% materiales reciclados, y que al no llevar pintura soporta mejor los posibles rayazos que podamos sufrir, y que pasan mucho más desapercibidos.

Mejor autonomía y consumos

En lo que a motorizaciones se refiere, la principal novedad del nuevo Dacia Jogger es la llegada del propulsor Hybrid 155, hecho en nuestro país. Está formado por un motor gasolina de 1.8 litros, cuatro cilindros y 109 CV. Está acompañado por dos motores eléctricos, uno de 50 CV y un motor de arranque de alta tensión. Está acompañado de una batería de 1,4 kWh (230 V) y una caja de cambios automática electrificada.

Esta caja tiene cuatro marchas dedicadas al motor térmico y dos más al motor eléctrico.

Una de las peculiaridades de este propulsor es que, por un lado, reducimos emisiones y consumos en un 10% y, por otro, que en ciclo urbano podemos conducir hasta un 80% del recorrido en modo 100% eléctrico. Y todo ello arrancando siempre en modo eléctrico.

Otro motor que llega al Dacia Jogger es un bicarburación turbo alimentado de 1.2 litros y tres cilindros.

Es más potente que el anterior, pero la principal novedad en este nuevo motor, es que combina las ventajas del GLP con una caja de cambios automática. De esta manera, todos los modelos cuentan con una transmisión de doble embrague de 6 velocidades, aunque también existe la posibilidad de contar con una caja manual de seis velocidades. Las novedades de la caja automática se completan con la presencia de levas en el volante, que nos permite cambiar de marcha de forma manual.

Dacia también ha mejorado la autonomía del vehículo, ya que amplía la capacidad del tamaño del depósito de GLP, pasando de 40 a 48.8 litros.

La suma de los litros de GLP y gasolina, nos permite rodar 1.450 kilómetros sin repostar, lo que nos permite viajar con total comodidad.

En carretera no defrauda. En todo momento sabemos lo que tenemos en las manos. En ciudad callejea a la perfección. Durante mucho tiempo, y kilómetros rodamos en modo 100% eléctrico, con lo que conseguimos unos consumos realmente sorprendentes. Lástima de que la prueba fuera corta ya que no lo pudimos exprimir mucho en carretera, para saber hasta dónde podía llegar. Poder jugar con las levas tras el volante permite aumentar mucho más . Todo ello unido a unos asientos cómodos, que se ajustan a la espalda y nos permite relajarnos sin sufrir demasiado.