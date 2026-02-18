¿Vas a vender tu coche a otro particular? Estos son los trámites que debes hacer

Realizar la compra o venta de un vehículo puede llegar a ser complicado. Para asegurarte realizar la transacción de la manera más sencilla y segura posible, te aconsejamos hace unos días te contamos cómo podías comprar un coche de forma segura, y en el día de hoy te contaremos las pautas que debes seguir para venderlo.

1.Asegúrate de que el vehículo está libre de cargas

Lo primero y más importante es que, en el caso de que el vehículo estuviera en situación de baja temporal, antes de realizar la transferencia debes dar de alta el vehículo. Estas son las posibles cargas que puede tener un vehículo:

Impuesto de Circulación del año anterior no abonado . Un vehículo sin los impuestos locales al día no puede ser transferido.

. Un vehículo sin los impuestos locales al día no puede ser transferido. Posibles sanciones impuestas por infracciones del vehículo no abonadas . Un vehículo con sanciones no puede ser transferido.

. Un vehículo con sanciones no puede ser transferido. Embargos y precintos. Si el vehículo tiene un embargo o un precinto tendrás que informar al comprador y si está conforme con la situación, para poder realizar la venta, deberá firmar un documento en el que indique que es conocedor de dicha situación.

2.Firma el contrato de compraventa

Para ello puedes utilizar el modelo de compraventa de la DGT. En dicho contrato, deben aparecer como mínimo los siguientes datos:

Datos del comprador : Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF.

: Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF. Datos del vendedor : Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF.

: Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF. Datos del vehículo : Marca, modelo y matrícula.

: Marca, modelo y matrícula. Precio de compra .

. Fecha y hora en la que se firma el contrato.

3.Notifica la venta del vehículo

Hay veces que los compradores se demoran a la hora de hacer la transferencia. Mientras no lo hagan, las multas de los radares fijos, seguro o por no tener la ITV seguirán siendo responsabilidad tuya, por eso te aconsejamos que realices la notificación de venta del vehículo.

Es una manera fácil de evitar problemas, ya que desde que realizas la notificación, la responsabilidad sobre el vehículo deja de ser tuya. Tiene un coste de 8,67 euros y puedes hacerlo desde este enlace.