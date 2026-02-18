Consejos
¿Vas a vender tu coche a otro particular? Estos son los trámites que debes hacer
Si vas a vender un vehículo te conviene saber los pasos a seguir para no tener problemas con la DGT
Realizar la compra o venta de un vehículo puede llegar a ser complicado. Para asegurarte realizar la transacción de la manera más sencilla y segura posible, te aconsejamos hace unos días te contamos cómo podías comprar un coche de forma segura, y en el día de hoy te contaremos las pautas que debes seguir para venderlo.
1.Asegúrate de que el vehículo está libre de cargas
Lo primero y más importante es que, en el caso de que el vehículo estuviera en situación de baja temporal, antes de realizar la transferencia debes dar de alta el vehículo. Estas son las posibles cargas que puede tener un vehículo:
- Impuesto de Circulación del año anterior no abonado. Un vehículo sin los impuestos locales al día no puede ser transferido.
- Posibles sanciones impuestas por infracciones del vehículo no abonadas. Un vehículo con sanciones no puede ser transferido.
- Embargos y precintos. Si el vehículo tiene un embargo o un precinto tendrás que informar al comprador y si está conforme con la situación, para poder realizar la venta, deberá firmar un documento en el que indique que es conocedor de dicha situación.
2.Firma el contrato de compraventa
Para ello puedes utilizar el modelo de compraventa de la DGT. En dicho contrato, deben aparecer como mínimo los siguientes datos:
- Datos del comprador: Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF.
- Datos del vendedor: Nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF.
- Datos del vehículo: Marca, modelo y matrícula.
- Precio de compra.
- Fecha y hora en la que se firma el contrato.
3.Notifica la venta del vehículo
Hay veces que los compradores se demoran a la hora de hacer la transferencia. Mientras no lo hagan, las multas de los radares fijos, seguro o por no tener la ITV seguirán siendo responsabilidad tuya, por eso te aconsejamos que realices la notificación de venta del vehículo.
Es una manera fácil de evitar problemas, ya que desde que realizas la notificación, la responsabilidad sobre el vehículo deja de ser tuya. Tiene un coste de 8,67 euros y puedes hacerlo desde este enlace.
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- El TSJC ordena a Educació expedir el título de la ESO a Quim Llisorgas, actor con síndrome de Joubert: 'He sufrido una injusticia educativa
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”