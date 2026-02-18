Estos son los 5 coches con tracción 4x4 más baratos que puedes comprar en España

España está afrontando uno de los inviernos más fríos de los últimos años, y esto supone carreteras mojadas, nevadas e, incluso, congeladas. Cuando el asfalto se vuelve impredecible, tener tracción total supone un plus de seguridad. No hace milagros (para eso están las cadenas) pero ayuda a salir de situaciones complejas como un aparcamiento helado, subir una rampa con nieve o a circular con más normalidad por firmes deslizantes.

Con ese contexto, aquí va un ranking con los 5 coches 4x4 más baratos del mercado español, ordenados del quinto al primero (del más caro al más barato), con sus claves mecánicas y para quién tiene más sentido cada uno.

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 4x4 Style: 31.300 euros

Con un precio de 31.300 euros, el Yaris Cross es el más ‘caro’ de todos, pero por buenas razones. Destaca en eficiencia y tecnología híbrida, con una propuesta perfecta para uso diario, gracias un conjunto propulsor ultra eficiente, compuesto por un motor gasolina de 1.5 de tres cilindros con 92 CV y 120 Nm, apoyado por un motor eléctrico delantero de 84 CV y 185 Nm y una batería de 0,76 kWh. La potencia conjunta es de 131 CV. La transmisión es automática de tipo epicicloidal y sin embrague, el esquema clásico de los híbridos de Toyota, y la ficha declara tracción total.

Toyota Yaris Cross / Toyota

En prestaciones, cumple: 0–100 km/h en 11,3 s y 170 km/h de punta, con 5,1 l/100 km. Para nieve ocasional, también ayuda su enfoque crossover, aunque sin pretensiones “off-road”: 170 mm de altura libre y ángulos (entrada/salida/ventral) 20°/35°/19°.

Este coche es ideal para quién quiere un 4x4 con etiqueta ECO para ciudad y carretera, con alguna salida esporádica por campo.

Suzuki S-Cross 1.4T Mild Hybrid 4x4 S2: 30.529 euros

El Suzuki S-Cross es el “racional” del quinteto si lo que pesa es la practicidad. Es el más capacidad de carga ofrece con 430 litros de maletero. Mecánicamente recurre a un 1.4 turbo con 110 CV y 235 Nm, asociado a un sistema mildhybrid de 48 V (motor eléctrico delantero de 16 CV y 50 Nm, batería de 0,38 kWh). La caja es manual de 6 velocidades y por supuesto, ofrece tracción total. En números: 12,2 s en el 0–100, 180 km/h y 5,6 l/100 km WLTP. En enfoque, es más “SUV familiar” que coche ligero: 4,30 m de largo y 175 mm de altura libre. Es perfecto para familias o quien viaja cargadas y quieren un 4x4 sin irse a un todoterreno puro.

Suzuki S-Cross 4x4 / Suzuki

Suzuki Vitara 1.4T Mild Hybrid 4x4 S2: 28.590 euros

El Vitara es, por tamaño y planteamiento, el punto medio de la gama Suzuki con tracción total: más compacto que el S-Cross, pero con vocación SUV. Comparte receta mecánica con su hermano mayor: 1.4 turbo de 110 CV y 235 Nm, mildhybrid 48 V y cambio manual de 6 marchas, con tracción total. Su rendimiento es idéntico al S-Cross: 12,2 s en el 0–100, 180 km/h, con un consumo algo mejor (5,4 l/100 km WLTP). Mide 4,175 m y ofrece 362 l de maletero, con 175 mm de altura libre. Este coche es recomendable para quién busca un tamaño más compacto pero sin renunciar por ello a la tracción 4x4, sin pagar el extra del S-Cross.

Suzuki Vitara 4x4 / Suzuki

Dacia Duster Expression hybrid-G 150 4x4: 27.790 euros

El Dacia Duster es, de estos cinco 4x4 baratos, el que más cumple con la idea clásica de SUV preparado para lo difícil, y lo demuestra en sus cotas: 217 mm de altura y ángulos 31°/36°/24° (entrada/salida/ventral). Con nieve acumulada, roderas o accesos rurales, ese margen se nota.

Dacia Duster 4x4 / Dacia

Monta un motor 1.2 turbo bifuel (gasolina/GLP) con 140 CV y 230 Nm, y añade una parte eléctrica de 48 V con dos motores: uno delantero para generar corriente y otro trasero de 31 CV y 87 Nm, que es con el que crea la tracción total. La transmisión es automática de 6 marchas, con dos embragues multidisco bañados en aceite. Es, además, el más rápido en aceleración: 0–100 en 10,2 s, con 180 km/h de punta. El consumo en ficha es de 4,1 kg/100 km (GLP).

El Duster es el más indicado para quienes quieren lo más parecido a un todoterreno, ya sea porque vive en zonas donde el invierno complica de verdad o porque le gustan las escapadas arriesgadas.

Suzuki Swift 1.2 4x4 Mild Hybrid S2: 22.350 euros

La gran sorpresa es que el 4x4 más barato de esta selección no es un SUV, sino un utilitario. Y eso también tiene una lectura: en condiciones de frío, hielo o nieve ligera, a menudo el problema no es pasar por un camino roto, sino traccionar adecuadamente. Ahí el Swift 4x4 tiene sentido.

Suzuki Swift 4x4 / Suzuki

Bajo el capó monta un 1.2 de tres cilindros con 83 CV y 112 Nm, con una microhibridación sencilla a 12 V (motor eléctrico delantero de 3 CV y 60 Nm), asociado a un cambio manual de 5 velocidades y tracción total.

En cifras es el más modesto: 0–100 en 13,6 s, 160 km/h y 4,9 l/100 km. A cambio, es el más compacto (3,86 m), el más ahorrador en consumo y el más fácil de mover y aparcar en el día a día, aunque su maletero es el menor (265 l).

Este coche es perfecto para quienes quieren gastar lo mínimo y ganar seguridad en firme deslizante sin necesidad de irse a un SUV.