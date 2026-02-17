Tesla Model 3 y Model Y estrenan Grok como nuevo cerebro digital

Los conductores europeos de un Tesla Model 3 o un Model Y van a cambiar por completo la forma de relacionarse a partir de ahora con su vehículo, porque la compañía ha comenzado a desplegar su nuevo asistente de IA Grok en la versión de software 2026.2.6, que ya se está instalando de forma gratuita en los vehículos compatibles.

Grok es un modelo de lenguaje desarrollado por xAI, la empresa fundada por Elon Musk en 2023, y está pensado para responder preguntas, generar texto y mantener conversaciones, al estilo de otros LLM conocidos como ChatGPT o Gemini, entre otros. La diferencia es que nace dentro del ecosistema de Musk y ya está integrado tanto en la red social X como en los propios coches de Tesla.

Interior del Tesla Model 3 / Tesla

En el día a día, esa inteligencia en los coches se traduce en funciones muy concretas. El conductor puede pedir a Grok en Tesla que inicie un destino, que modifique la ruta sobre la marcha o que busque puntos de interés cercanos. También puede consultar el manual del propietario, interpretar una alerta del cuadro o sugerir buenas prácticas de uso y mantenimiento. Y todo ello mediante una conversación hablada totalmente natural.

Tesla lo ha integrado en el volante y en la pantalla táctil, y permite ajustar su comportamiento. Hay modos habituales como asistente, tutor de lengua, terapeuta, cuentacuentos, meditación, documentos o conspiración; opciones específicas para niños como cuentos infantiles y juego de preguntas y respuestas; y perfiles para adultos como extravagante, sexy, motivador, romántico o polemista.

Grok en los Tesla se podrá manejar desde el volante o la pantalla / Tesla

También se puede elegir entre distintas voces y personalidades: Ara como mujer optimista, Eve como mujer tranquilizadora, Leo como hombre británico, Rex como hombre tranquilo y Sal como hombre afable. Esta capa de personalización busca que el trayecto no sea solo un desplazamiento, sino un momento para aprender o entretenerse, según lo que apetezca en ese momento. Otro de los rasgos con los que se presenta Grok es su tono. xAI lo promociona como un modelo menos restrictivo y con una personalidad más directa o incluso sarcástica en algunos modos.

Grok está disponible en los Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X y Tesla Model Y que cumplan los requisitos técnicos. Para activarlo es necesario contar con Conectividad premium o disponer de una conexión Wi-Fi estable. Las conversaciones, según la marca, son anónimas y no están asociadas al vehículo, un aspecto clave cuando se habla de asistentes conectados.

Pantalla central del Tesla Model Y / Tesla

La estrategia no se detiene aquí. Tesla seguirá ampliando la integración de Grok mediante actualizaciones inalámbricas gratuitas, lo que encaja con su idea de que el coche evolucione con el tiempo. Queda por ver hasta qué punto esta inteligencia artificial mejora realmente la experiencia diaria o si se convierte en una función más que se usa solo de forma puntual.

En España, el Tesla Model 3 está disponible desde 35.000 euros, con un descuento de 2.970 euros a través del Tesla Bonus y financiación de hasta 84 meses con un TIN del 0,99%. El Tesla Model Y, por su parte, parte de 40.970 euros y puede financiarse hasta 84 meses con un TIN del 1,99%.