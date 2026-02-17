Navarra acaba de presentar sus propias ayudas al coche eléctrico (y da más dinero que el programa Auto+)

Con el programa Auto+ aprobado, pero todavía a la espera de que se active el reparto de ayudas, hay comunidades autónomas que han decidido crear su propia línea de incentivos para impulsar la compra de vehículos eléctricos.

Es el caso de Navarra, donde el Gobierno foral ha anunciado su nuevo Tximista Auto, un programa de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos que va a repartir incluso más cantidad por beneficiado que el plan de subvenciones del Gobierno central.

El presupuesto total es, tal y como ha anunciadoel consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, 4,7 millones de euros provenientes de fondos del propio gobierno foral. Este total se repartirá en 3,7 millones para la adquisición de vehículos y un millón para la instalación de puntos de carga.

Al igual que el programa Auto+, el Tximista Auto quiere incentivar la compra de coches fabricados en Europa, un objetivo que en el caso de Navarra coincide con los dos nuevos modelos eléctricos que el grupo Volkswagen va a empezar a fabricar en Landaben.

Hasta 5.500 euros sin achatarrar

El reparto de las ayudas navarras va a permitir acceder a una cuantía máxima de la que ofrece el Gobierno central. Así, con la compra de un coche eléctrico que, además, esté fabricado en Europa, el comprador podrá obtener hasta 5.500 euros. En el caso de optar por un eléctrico que no cumpla con este requisito, la ayuda se quedará en 3.000 euros. Por lo que parece, los híbridos enchufables no van a ser elegibles para esta línea de ayduas, pero sí para las deducciones fiscales. Tampoco va a haber un extra de ayuda por achatarramiento de un vehículo.

Y es que el Gobierno de Navarra sí que prevé que la adquisición de vehículos electrificados sea deducible, hasta en un 30% en la renta para los EV y un 5% para los híbridos enchufables. Lo mismo sucede con la instalación de puntos de recarga, que se podrá deducir entre un 15 y un 20% según la potencia.

Estas ayudas se pueden solicitar a través de la sede electrónica del Gobierno de Navarra hasta octubre de este mismo año.

Otras comunidades autónomas con ayudas

En esta misma línea Navarra, Madridreparte hasta 3.000 euros por vehículo con etiqueta ECO o Cero, siempre que se achatarre un vehículo sin pegatina de la DGT. Galicia reparte entre 2.000 y 3.000 euros según las emisiones que homologuen los vehículos adquiridos (entre 100 y 118 g/km y menos de 99 g/km), con un extra p aportado por el concesionario y otro por ser familia numerosa.

Noticias relacionadas

Por último, el Gobierno de La Riojareparte hasta 4.000 euros (2.500 euros del gobierno y 1.500 euros del concesionario) a los turismos con emisiones por debajo de los 150 g/km de CO2 y con achatarramiento.