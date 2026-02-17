Coche eléctrico
Navarra acaba de presentar sus propias ayudas al coche eléctrico (y da más dinero que el programa Auto+)
El Gobierno foral ha activado Tximista Auto, un programa de incentivos a la compra de vehículos eléctricos que reparte hasta 5.500 euros. Otras comunidades con incentivos propios son Madrid, La Rioja o Galicia.
Con el programa Auto+ aprobado, pero todavía a la espera de que se active el reparto de ayudas, hay comunidades autónomas que han decidido crear su propia línea de incentivos para impulsar la compra de vehículos eléctricos.
Es el caso de Navarra, donde el Gobierno foral ha anunciado su nuevo Tximista Auto, un programa de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos que va a repartir incluso más cantidad por beneficiado que el plan de subvenciones del Gobierno central.
El presupuesto total es, tal y como ha anunciadoel consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, 4,7 millones de euros provenientes de fondos del propio gobierno foral. Este total se repartirá en 3,7 millones para la adquisición de vehículos y un millón para la instalación de puntos de carga.
Al igual que el programa Auto+, el Tximista Auto quiere incentivar la compra de coches fabricados en Europa, un objetivo que en el caso de Navarra coincide con los dos nuevos modelos eléctricos que el grupo Volkswagen va a empezar a fabricar en Landaben.
Hasta 5.500 euros sin achatarrar
El reparto de las ayudas navarras va a permitir acceder a una cuantía máxima de la que ofrece el Gobierno central. Así, con la compra de un coche eléctrico que, además, esté fabricado en Europa, el comprador podrá obtener hasta 5.500 euros. En el caso de optar por un eléctrico que no cumpla con este requisito, la ayuda se quedará en 3.000 euros. Por lo que parece, los híbridos enchufables no van a ser elegibles para esta línea de ayduas, pero sí para las deducciones fiscales. Tampoco va a haber un extra de ayuda por achatarramiento de un vehículo.
Y es que el Gobierno de Navarra sí que prevé que la adquisición de vehículos electrificados sea deducible, hasta en un 30% en la renta para los EV y un 5% para los híbridos enchufables. Lo mismo sucede con la instalación de puntos de recarga, que se podrá deducir entre un 15 y un 20% según la potencia.
Estas ayudas se pueden solicitar a través de la sede electrónica del Gobierno de Navarra hasta octubre de este mismo año.
Otras comunidades autónomas con ayudas
En esta misma línea Navarra, Madridreparte hasta 3.000 euros por vehículo con etiqueta ECO o Cero, siempre que se achatarre un vehículo sin pegatina de la DGT. Galicia reparte entre 2.000 y 3.000 euros según las emisiones que homologuen los vehículos adquiridos (entre 100 y 118 g/km y menos de 99 g/km), con un extra p aportado por el concesionario y otro por ser familia numerosa.
Por último, el Gobierno de La Riojareparte hasta 4.000 euros (2.500 euros del gobierno y 1.500 euros del concesionario) a los turismos con emisiones por debajo de los 150 g/km de CO2 y con achatarramiento.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: 'Provoca pinchazos y accidentes