El MGS6 EV arranca en 37.789 euros con 530 km de autonomía

El MGS6 EV ya está a la venta en España, y lo hace con una carta de presentación difícilmente superable: hasta 530 kilómetros de autonomía, una atractiva carrocería familiar y amplio espacio y el equipamiento, con un precio que arranca en 37.789 euros con descuentos y ayudas.

MGS6 EV / MG

La gama se articula en dos versiones, ambas con batería de 77 kWh y acabado Luxury. El MGS6 EV Long Range 4x2 anuncia 244 CV y homologa esos 530 kilómetros en ciclo combinado, que en uso urbano pueden llegar a 700. Por encima está el Dual Motor AWD, con un segundo motor en el eje trasero, 361 CV y una autonomía combinada de 485 kilómetros, 627 en ciudad. Los dos alcanzan 200 km/h, con un 0 a 100 km/h se resuelve en 7,3 segundos en el 4x2 y en 5,1 segundos en el AWD, cifras que sobre el papel lo sitúan en la parte alta de su categoría en capacidad de aceleración. La carga rápida es otro de sus argumentos: admite hasta 144 kW en corriente continua y puede pasar del 10 al 80% en 38 minutos.

El consumo homologado es de 16,6 kWh/100 km en el Long Range 4x2 y de 18,16 kWh/100 km en el AWD, siempre según ciclo WLTP. La arquitectura trabaja a una tensión máxima de 437 V e incorpora cargador embarcado de 11 kW.

Gran habitabilidad y maletero

Pese a sus buenas prestaciones, el MGS6 EV no pierde de vista su enfoque familiar, ofreciendo un habitáculo súper espacioso pensado para cinco ocupantes, gracias a la batería ultrafina, con un diseño horizontal de celdas de 110 mm, ayuda a liberar centímetros en el interior. El maletero anuncia 674 litros, que pueden ampliarse hasta 1.910 litros si se abaten los asientos traseros. A eso se suma un compartimento delantero de 124 litros y más de 30 huecos repartidos por el habitáculo. De serie también incorpora un techo panorámico fijo de 1,96 m² con cortinilla eléctrica, que aporta luz y sensación de amplitud.

Interior del MGS6 EV / MG

En cuanto a tecnología, equipa una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,8 pulgadas, junto a un Head-Up Display con realidad aumentada. Incluye servicios en directo y planificador de rutas. Mantiene además mandos físicos en la consola para funciones básicas como climatización o audio, una solución que muchos conductores agradecen por rapidez y sencillez. El sistema de sonido cuenta con 11 altavoces y ofrece carga inalámbrica de 50 W, además de conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. A través de la aplicación iSMART se puede localizar el vehículo, consultar presión de neumáticos o autonomía y preacondicionar el habitáculo.

Seguridad certificada

En seguridad, el Mg MGS6 EV ha obtenido cinco estrellas Euro NCAP, con un 92% en protección de ocupantes adultos. Más del 80% de la carrocería utiliza acero de alta resistencia y monta siete airbags de serie. El paquete MG Pilot reúne asistentes como control de crucero adaptativo, frenado de emergencia con detección de peatones y bicicletas, mantenimiento de carril, asistente en atascos o detector de ángulo muerto, entre otros. También incorpora un sistema de servofreno desarrollado junto a Continental que permite detener el coche desde 100 km/h en 36 metros.

MGS6 EV / MG

Precio del MGS6 EV

La versión Long Range 4x2 tiene un precio de 45.990 euros y el Dual Motor AWD parte de 48.990 euros. Con descuentos por financiación de MG y ayudas, se quedan en 37.789 y 40.789 euros respectivamente. No se ha facilitado este dato sobre los plazos de entrega, la garantía específica del modelo ni el calendario de primeras unidades en concesionarios.