Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesCatalunyaQuim LlisorgasCarlo MasalaGas de la risaSílvia OrriolsAdamuzJesse JacksonBurkaFeliciano LópezDepresiónEmpanada gallegaEclipse
instagramlinkedin

Novedad

El MGS6 EV arranca en 37.789 euros con 530 km de autonomía

El nuevo SUV eléctrico de MG se ofrece con 244 o 361 CV, batería de 77 kWh y 674 litros de capacidad de carga

MGS6 EV

MGS6 EV / MG

Edgar Vivó

Edgar Vivó

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El MGS6 EV ya está a la venta en España, y lo hace con una carta de presentación difícilmente superable: hasta 530 kilómetros de autonomía, una atractiva carrocería familiar y amplio espacio y el equipamiento, con un precio que arranca en 37.789 euros con descuentos y ayudas.

MGS6 EV

MGS6 EV / MG

La gama se articula en dos versiones, ambas con batería de 77 kWh y acabado Luxury. El MGS6 EV Long Range 4x2 anuncia 244 CV y homologa esos 530 kilómetros en ciclo combinado, que en uso urbano pueden llegar a 700. Por encima está el Dual Motor AWD, con un segundo motor en el eje trasero, 361 CV y una autonomía combinada de 485 kilómetros, 627 en ciudad. Los dos alcanzan 200 km/h, con un 0 a 100 km/h se resuelve en 7,3 segundos en el 4x2 y en 5,1 segundos en el AWD, cifras que sobre el papel lo sitúan en la parte alta de su categoría en capacidad de aceleración. La carga rápida es otro de sus argumentos: admite hasta 144 kW en corriente continua y puede pasar del 10 al 80% en 38 minutos.

El consumo homologado es de 16,6 kWh/100 km en el Long Range 4x2 y de 18,16 kWh/100 km en el AWD, siempre según ciclo WLTP. La arquitectura trabaja a una tensión máxima de 437 V e incorpora cargador embarcado de 11 kW.

Gran habitabilidad y maletero

Pese a sus buenas prestaciones, el MGS6 EV no pierde de vista su enfoque familiar, ofreciendo un habitáculo súper espacioso pensado para cinco ocupantes, gracias a la batería ultrafina, con un diseño horizontal de celdas de 110 mm, ayuda a liberar centímetros en el interior. El maletero anuncia 674 litros, que pueden ampliarse hasta 1.910 litros si se abaten los asientos traseros. A eso se suma un compartimento delantero de 124 litros y más de 30 huecos repartidos por el habitáculo. De serie también incorpora un techo panorámico fijo de 1,96 m² con cortinilla eléctrica, que aporta luz y sensación de amplitud.

Interior del MGS6 EV

Interior del MGS6 EV / MG

En cuanto a tecnología, equipa una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,8 pulgadas, junto a un Head-Up Display con realidad aumentada. Incluye servicios en directo y planificador de rutas. Mantiene además mandos físicos en la consola para funciones básicas como climatización o audio, una solución que muchos conductores agradecen por rapidez y sencillez. El sistema de sonido cuenta con 11 altavoces y ofrece carga inalámbrica de 50 W, además de conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. A través de la aplicación iSMART se puede localizar el vehículo, consultar presión de neumáticos o autonomía y preacondicionar el habitáculo.

Seguridad certificada

En seguridad, el Mg MGS6 EV ha obtenido cinco estrellas Euro NCAP, con un 92% en protección de ocupantes adultos. Más del 80% de la carrocería utiliza acero de alta resistencia y monta siete airbags de serie. El paquete MG Pilot reúne asistentes como control de crucero adaptativo, frenado de emergencia con detección de peatones y bicicletas, mantenimiento de carril, asistente en atascos o detector de ángulo muerto, entre otros. También incorpora un sistema de servofreno desarrollado junto a Continental que permite detener el coche desde 100 km/h en 36 metros.

MGS6 EV

MGS6 EV / MG

Precio del MGS6 EV

Noticias relacionadas

La versión Long Range 4x2 tiene un precio de 45.990 euros y el Dual Motor AWD parte de 48.990 euros. Con descuentos por financiación de MG y ayudas, se quedan en 37.789 y 40.789 euros respectivamente. No se ha facilitado este dato sobre los plazos de entrega, la garantía específica del modelo ni el calendario de primeras unidades en concesionarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  2. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  3. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  4. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  5. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  6. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  7. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
  8. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera

El MGS6 EV arranca en 37.789 euros con 530 km de autonomía

El MGS6 EV arranca en 37.789 euros con 530 km de autonomía

Mansiones, islas y un piso en París: las imágenes de los principales lugares del 'caso Epstein'

Mansiones, islas y un piso en París: las imágenes de los principales lugares del 'caso Epstein'

Quim Llisorgas, el actor de 'Com si fos ahir' que rompe barreras en la serie de TV3

Quim Llisorgas, el actor de 'Com si fos ahir' que rompe barreras en la serie de TV3

La policía judicial trabaja en el edificio de Manlleu donde han perdido la vida cinco jóvenes en un incendio en un trastero

Los grandes señalados del accidente de Adamuz y las lecciones que hemos aprendido

Los grandes señalados del accidente de Adamuz y las lecciones que hemos aprendido

La promotora social Metropolitan House diagnostica en el Congreso la crisis de vivienda: “No es solo un problema de precios, sino de oferta y burocracia”

La promotora social Metropolitan House diagnostica en el Congreso la crisis de vivienda: “No es solo un problema de precios, sino de oferta y burocracia”

Fallece Billy Steinberg, compositor de canciones como 'Like a Virgin' y 'True Colors'

Fallece Billy Steinberg, compositor de canciones como 'Like a Virgin' y 'True Colors'

Antonio Maestre se pronuncia sobre la posible prohibición del burka: “Lo que molesta a la derecha es la mujer mora que va debajo”

Antonio Maestre se pronuncia sobre la posible prohibición del burka: “Lo que molesta a la derecha es la mujer mora que va debajo”