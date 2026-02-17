Madrid quiere volver a oler a neumático nuevo y a casco recién estrenado. Del 10 al 12 de abril, las instalaciones de La Torre–Ciudad del Conductor, en Parla (Madrid), se convertirán en el escaparate de la primera edición de MADRID X MOTO 2026, el nuevo Salón Comercial de la Motocicleta que aspira a ser la gran cita anual del sector en la región.

La idea es clara: un evento eminentemente comercial, pensado para que marcas, concesionarios y empresas del ecosistema motero generen oportunidades reales de negocio… y para que el visitante pueda informarse, comparar y planificar compras con los pies en el suelo y las manos en el manillar.

MADRID X MOTO 2026 calienta motores: treinta marcas y 28.000 m² para tocar, comparar y decidir / Pere Nubiola

El dato que marca el pulso del estreno es contundente: más de treinta marcas de motocicletas estarán representadas a través de su red de concesionarios. En el listado aparecen nombres con peso específico y enfoques muy distintos: BMW, Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki o Harley-Davidson conviven con propuestas en pleno crecimiento como CFMoto, QJ Motor, MITT, Macbor, Keeway o Kove; sin olvidar a actores con personalidad propia como Royal Enfield, Indian, Bimota o las alternativas eléctricas de Silence, Nerva y Zero Motorcycles, entre otras.

Traducido al lenguaje del usuario: en un mismo recinto habrá motos para casi cualquier carnet, uso y presupuesto, desde scooters urbanos hasta trail, deportivas, modelos de inspiración retro, opciones de campo o eléctricas.

Esa amplitud de catálogo es, precisamente, uno de los grandes ganchos del salón. El visitante no solo mira una moto: la puede contextualizar al momento frente a sus rivales naturales, resolver dudas con profesionales, estudiar financiación o seguros y salir con una idea más afinada de lo que de verdad necesita. En un mercado donde la oferta se ha disparado —y donde cada segmento tiene matices de ergonomía, equipamiento y enfoque—, tenerlo todo “a escala humana” y en un mismo punto es un valor añadido.

MADRID X MOTO no se queda en las motos. La organización subraya una extensa superficie dedicada a complementos y servicios para la moto y el motorista. Habrá empresas de equipamiento y boutique, además de especialistas en accesorios y recambio con nombres que ya suenan a catálogo imprescindible: desde soluciones de equipaje y protección hasta componentes de frenada.

A eso se suma una zona de servicios que completa la experiencia de compra real: tasación certificada —con Cuimo como referencia anunciada—, propuestas de rutas y turismo motero (Route 66, Sentido Motero o Viaja con tu moto), opciones de alquiler, vías de financiación y presencia de aseguradoras. Es decir, la foto completa: producto, equipo, planificación y números.

La escala del evento también es parte del mensaje. MADRID X MOTO ocupará 8.000 metros cuadrados de exposición interior, a los que se añaden 20.000 metros cuadrados exteriores destinados tanto a exposición como a actividades. La organización trabaja en un programa que promete movimiento: rutas y circuitos para prueba de productos, espacios de ocio y encuentro, y áreas de exhibiciones. En un salón comercial, poder conducir y contrastar sensaciones (posición, protección aerodinámica, tacto de frenos, respuesta del motor o facilidad de giro) no es un extra: es el argumento que termina inclinando la balanza.

Y para añadir ese punto de ilusión que siempre funciona, visitar el salón puede tener premio. Entre todos los asistentes que se registren en el stand de la organización se sorteará una SYM ADX 125, un scooter que mezcla estética y planteamiento “adventure” con el confort y la capacidad práctica de un gran rueda urbana. Un detalle que encaja con el enfoque del evento: acercar el producto al usuario, facilitar la decisión… y convertir la visita en algo más que un paseo entre stands.

Detrás del proyecto está Kando Events, la sociedad dirigida por Jordi Bracons y Pablo Elvira, con experiencia en la organización de eventos de dos ruedas. Ambos coinciden en el diagnóstico: este salón “era una necesidad para el sector y una demanda para los usuarios y aficionados”, y se declaran satisfechos con la respuesta inicial de las marcas, con el objetivo de cumplir las expectativas del público en abril.

Además, el Moto Club Mapfre será el club de motos patrocinador de MADRID X MOTO 2026, con una participación destacada centrada en presentar servicios y activar acciones de fidelización para sus socios, acompañadas de una imagen renovada.

Con todo, MADRID X MOTO 2026 nace con una ambición realista y, a la vez, ilusionante: convertirse en el punto de encuentro donde Madrid compara de verdad, pregunta sin prisas, se prueba lo que le interesa y sale con un plan. Porque comprar una moto —o cambiarla— no es solo elegir un modelo: es elegir cómo quieres conducir los próximos años. Y en abril, Parla quiere ser el lugar donde esa elección se hace con criterio.