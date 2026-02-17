Las fábricas españolas arrancan el año aumentando su productividad y, susceptiblemente, las exportaciones de vehículos

El 2026 ha arrancado bien para la industria automotriz española, pero sin lanzar campanas al vuelo. Las fábricas españolas han producido 173.406 vehículos en total en enero, un 2,6% más que el mismo mes del año anterior. Si hablamos de turismos en concreto, de las plantas nacionales han salido 136.680 coches, una subida del 2,8%. También han crecido los vehículos comerciales e industriales, 2,3 puntos porcentuales.

Como ha destacado Anfac, este aumento de la producción ha coincidido con la adaptación de las líneas para afrontar la electrificación en este este nuevo año. Sin embargo, en este enero, el cambio en el modelo productivo tampoco muestra un viraje excesivo hacia este tipo motores de emisiones reducidas.

Uno de cada 10 es electrificado

Así, si bien uno de cada 10 coches producidos es electrificado, con un total de 17.574 unidades (una ligera bajada del 0,2%); el liderazgo en las fábricas automovilísticas españolas sigue siendo de los coches de gasolina: un 35,1%. Eso sí, los híbridos tradicionales se quedan un cercano 32,3% tras una subida del 23%.

Si sumamos el total de vehículos alternativos, incluyendo en este paraguas los de gas, los híbridos y los eléctricos, el porcentaje de la producción total si sube al 42,5%. En este aspecto, desde el sector se ha insistido en poner en marcha el programa Auto+ para impulsar el interés de los conductores por los modelos electrificados y, por ende, su producción.

Las exportaciones, estables por el momento

Por otro lado, las exportaciones de vehículos españolas han crecido un leve 0,8%. Del total producido, 146.283 unidades han sido para fuera de España. En concreto, para Alemania, Francia y Reino Unido, siendo este último mercado el único de los tres que ha aumentado su cuota.

No es de extrañar que, pese a las cifras totales, el sector esté preocupado por la caída de la demanda desde Alemania y Francia (entre el 10 y el 17%), mercados que han sostenido las exportaciones de España a Europa en el último periodo.

Noticias relacionadas

La caída del interés europeo por los coches españolas viene contrarrestada, no obstante, por el crecimiento de la demanda de otros países fuera de la UE y por una subida reseñable de Italia, cuya cuota de las demandas ha crecido un 3,8%.