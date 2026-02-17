Industria
Ebro arranca la producción del S700 HEV en su Ebro Factory
Este modelo refuerza la apuesta de la marca por una electrificación accesible
Ebro ha iniciado oficialmente la producción del modelo Ebro s700 HEV en la Ebro Factory, marcando un nuevo hito en el proceso de reindustrialización de la marca y en su apuesta por una electrificación eficiente, práctica y alineada con las necesidades reales del mercado.
Con el arranque de esta nueva versión híbrida autorrecargable (HEV), Ebro consolida su posicionamiento como actor industrial emergente en el nuevo escenario de la movilidad sostenible en España. El s700 HEV ofrece una alternativa electrificada sin necesidad de recarga externa, especialmente orientada a un uso polivalente, con un alto nivel de eficiencia tanto en entornos urbanos como interurbanos.
El s700 HEV se sitúa como uno de los pilares estratégicos de la gama Ebro , combinando tecnología híbrida de alta eficiencia, etiqueta ECO y un planteamiento claramente enfocado al uso cotidiano, tanto familiar como profesional. Su producción en Barcelona refuerza el compromiso de la compañía con la industria local, la creación de empleo y el desarrollo de un modelo industrial sólido y sostenible.
El nuevo Ebro s700 HEV nace con el objetivo de convertirse en una opción de referencia dentro del creciente segmento SUV con tecnología híbrida, apoyándose en una propuesta de valor basada en tres pilares fundamentales: calidad, tecnología y espacio.
Este SUV combina un motor de combustión 1.5 TGDI específicamente desarrollado para aplicaciones híbridas, con una eficiencia térmica de hasta el 44,5 %, junto a un motor eléctrico de alta potencia. Este sistema permite obtener una gran autonomía, un funcionamiento especialmente eficiente en ciudad y un consumo contenido, sin necesidad de recarga externa.
Esta propuesta se dirige a un perfil de cliente interesado en tecnologías alternativas y en una movilidad responsable, que prioriza especialmente la relación valor-precio, la seguridad y el acceso a soluciones de electrificación sin depender de la infraestructura de carga.
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera