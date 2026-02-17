BYD suma un nuevo miembro 100% eléctrico a su serie Dynasty: llega el BYD Song Ultra EV

BYD ha decidido en este 2026 superar del todo a Tesla y marcar distancias la marca estadounidense. Por eso, no ha tardado en arrancar el año presentando un nuevo modelo que se suma a su línea Dynasty, la gama premium de eléctricos y PHEV de la marca china.

Se trata del BYD Song Ultra EV, un SUV del segmento D de 4,85 metros de largo, 1,91 de anncho y 1,67 de alto y una batalla de 2,84 metros. Con estas medidas y una prometida configuración de dos filas de asientos, se espera un coche muy de estilo chino en lo que se refiere a la habitabilidad y al espacio para los ocupantes de las plazas traseras.

710 kilómetros de autonomía

BYD ha publicado las primeras imágenes de este coche que continúa destacando por su diseño Dragon Face, con esos faros 'rasgados' y que se prevé altamente tecnológico, como es habitual ya en la marca. Va a equipar el L2+ DiPilot 300 con un LiDAR, 13 cámaras y diferentes radares, asdemás de un chip Nvidia Orin X para procesar la información recogida y hacer funcionar el sistema.

BYD Song Ultra EV / BYD

En la parte de prestaciones, este BYD Song Ultra EV declara una autonomía de 710 kilómetros en ciclo CLTC gracias a una batería Blade LFP de casi 83 kWh. Va a haber también una opción menos 'prestacional' con una batería de 75 kWh y una autonomía declara de 620 kilómetros. En lo que se refiere al motor, la potencia van a ser 270 kW, unos 362 CV, y una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora.

A precio de derribo

Pese a que la gama Dynasty es la premium dentro de BYD, el precio de este nuevo Song Ultra EV va a ponerles las cosas difíciles a los rivales de marca, en concreto a Tesla, contra quien apunta directamente. El precio de este nuevo BYD Song Ultra EV está en los 26.050 dólares para el mercado chino, una cifra que se queda en rozando los 22.000 euros.

BYD Song Ultra EV / BYD

Este precio a la baja responde a un claro objetivo: aumentar las ventas de este modelo y democratizar el acceso a la movilidad eléctrica y la tecnología. De hecho, tal y como ha anunciado CarNewsChina, el director general de la serie Dynasty acaba de confirmar que quieren vender 20.000 unidades del Song Ultra EV al mes.