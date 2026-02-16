¿Estamos ante la vuelta del diésel? Stellantis recupera estos motores en algunos de sus coches

Los motores diésel han sido uno de los grandes afectados durante los últimos años, perdiendo posiciones en el mercado ante otras opciones electrificadas. Los que en otros momentos fueron una de las opciones preferidas de los conductores, ahora han perdido su atractivo tras hechos como, por ejemplo, la introducción del AdBlue o problemas con las emisiones.

No obstante, el giro de grandes grupos automovilísticos como Stellantis durante el último año pueden estar marcando un cambio de tendencia. Según la información y los datos de Reuters y Automotive News, este giro se debe a un cambio en el contexto tanto europeo como estadounidense. La Unión Europea ha suavizado la prohibición a los motores térmicos de cara al próximo 2035, la retirada de apoyos a los motores eléctricos en Estados Unidos y la necesidad de competir contra las marcas chinas, especializadas en electrificación, han creado lo que parece el escenario propicio para el renacer del diésel.

La apuesta por el diésel

Así, Stellantis ha decidido reducir las ambiciones puestas en los coches eléctricos y virar hacia el gasóleo, así lo recogen las declaraciones del grupo recogidas por estas dos agencias: "Hemos decidido mantener los motores diésel en nuestra cartera de productos y, en algunos casos, aumentar nuestra oferta de sistemas de propulsión".

Así, algunos de los modelos que Stellantis ofrece en Estados Unidos y en Europa con motor diésel son el DS 4 y el 7, el Peugeot 308, el Jeep Cherokee y los Alfa Romeo Tonale, Stelvio y Giulia, además de las furgonetas Opel Combo, Zafira, Peugeot Rifter y Citroën Berlingo.

La diferencia frente a las marcas chinas

Según las voces del sector, apostar ahora por los motores diésel puede ser una maniobra de diferenciación frente a la ofensiva china, especializada en motores electrificados, sobre todo 100% eléctricos e híbridos enchufables. Además, pese a los últimos resultados negativos, los coches diésel todavía pueden presentar una ventaja para los conductores que necesiten recorrer largas distancias a diario, bien sea a nivel privado o como condcutores profesionales con vehículos comerciales. En esta línea, por ejemplo, se ha expresado Chris Knapman, director editorial de CarGurus en el Reino Unido.

Noticias relacionadas

A expensas de lo que sucederá este 2026, por el momento cabe destacar que los vehículos diésel han representado el 7,7% del mercado europeo frente al 19,5% de los eléctricos, según los datos de ACEA para 2025.