El nuevo motor híbrido que va a reducir el consumo de combustible un 40% está desarrollado en España

El sector del automóvil sigue explorando fórmulas para reducir emisiones sin renunciar a los motores térmicos. Uno de los últimos avances en esta línea se ha desarrollado en España de la mano de Horse Powertrain y Repsol.

Ambas compañías han presentado el HORSE H12 Concept, un sistema híbrido de nueva generación que destaca por su alta eficiencia energética, bajo consumo y potencial inmediato para reducir emisiones.

Un 40% menos

El nuevo motor alcanza una eficiencia térmica del 44,2%, una cifra muy elevada en motores de combustión. Gracias a mejoras en la combustión y a la reducción de pérdidas internas, el sistema logra rebajar el consumo un 40% frente a la media de los coches nuevos en Europa, situándolo por debajo de los 3,3 litros cada 100 kilómetros (ciclo WLTP).

En términos ambientales, el impacto declarado es notable: usando combustible 100% renovable, un turismo medio podría evitar 1,77 toneladas de CO2 al año frente a un modelo equivalente con motor convencional.

El HORSE H12 Concept es una evolución del motor HR12 e introduce varias innovaciones técnicas con el objetivo de no comprometer prestaciones ni uso real pese a la mejora de la eficiencia:

Relación de compresión muy alta (17:1)

Sistema de combustión optimizado

Nueva generación de recirculación de gases (EGR)

Turbocompresor optimizado y encendido de alta energía

Caja de cambios híbrida mejorada y menor fricción interna gracias a lubricantes específicos

El desarrollo ha sido liderado por equipos de I+D en Valladolid y Madrid. El proyecto ya cuenta con dos prototipos funcionales y el primer vehículo demostrador se presentará a comienzos de 2026, antesala de una posible producción industrial.

Un paso más

Horse y Repsol defienden la neutralidad tecnológica combinando electrificación, híbridos, combustibles renovables e hidrógeno. El argumento que sostiene el desarrollo de este nuevo motor es una solución a los datos: el 97% del parque automovilístico europeo sigue siendo de combustión, por lo que mejorar su eficiencia puede reducir las emisiones.

El proyecto se apoya en el avance paralelo de los combustibles bajos en carbono. Repsol ya produce gasolina 100% renovable a escala industrial en Tarragona, compatible con coches actuales sin modificaciones, y distribuye diésel renovable en más de 1.500 estaciones de servicio en España y Portugal. Además, prepara nuevas plantas en Cartagena, Puertollano (2026) y una instalación piloto de combustibles sintéticos en Bilbao.

Este motor no pretende sustituir al coche eléctrico, sino acelerar la reducción de emisiones a corto plazo mientras avanza la transición energética. Si los resultados en carretera confirman las cifras de laboratorio, el HORSE H12 Concept podría marcar un punto de inflexión en la evolución de los motores híbridos ultraeficientes.