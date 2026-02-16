Ahorro
Esta es la gasolinera más barata de España
Si tienes que llenar el depósito de tu vehículo a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldría más barato hoy
Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche debido a los desplazamientos a segundas residencias, el uso de su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio o simplemente por repostar el lunes para poder tener gasolina durante toda la semana. Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes para que puedas aprovecharte de ello.
Trucos para ahorrar gasolina
Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15% y un 30% en carretera y entre un 10% y un 40% en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.
Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible.
Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.
Las 10 gasolineras más baratas
Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.
En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:
- Ballenoil Utrera (Sevilla) - 1.229€
- Family Energy Utrera (Sevilla) - 1.229€
- Plenergy Utrera (Sevilla) - 1.229€
- Plenergy Guadalajara (Castilla-La Mancha) - 1.239€
- Plenergy Horche (Guadalajara) - 1.239€
En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:
- UTE Estación de Murcia (Región de Murcia) - 0.982€
- Cotranco (Córdoba) - 1.035€
- Estación de autobuses de Cartagena (Región de Murcia) - 1.038€
- Ballenoil Puente Genil (Córdoba) - 1.185€
- Plenergy Puente Genil (Córdoba) - 1.185€
