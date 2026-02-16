Novedad
Fiat Topolino Corallo, más color y nuevo cuadro digital
El cuadriciclo eléctrico de Fiat incorpora un nuevo color y una instrumentación más grande mientras mantiene sus 75 km de autonomía y 45 km/h de velocidad máxima
El Fiat Topolino amplía su catálogo y mejora sus prestaciones, con un nuevo color en su paleta y una instrumentación más clara para la conducción. El pequeño cuadriciclo eléctrico, que en 2025 se situó como líder del mercado europeo con una cuota del 20 %, estrena el tono Corallo y un nuevo cuadro de instrumentos digital de mayor tamaño.
La principal novedad visual es el color Corallo, un tono cálido que se suma al ya conocido Verde Vita. No es una revolución estética, pero sí un movimiento que busca mantener fresco a un modelo muy reconocible en ciudad por su simpática estética. En un vehículo de 2,53 metros de longitud, cada detalle cuenta, y el color en este caso es parte esencial de su personalidad.
Más pantalla y lectura clara
El otro cambio relevante está en el interior, donde se ha instalado el nuevo cuadro de instrumentos digital, que crece desde las 3,5 hasta las 5,7 pulgadas, con un área total de 8,3 pulgadas. Más allá de la cifra, la mejora apunta a algo más práctico en el día a día, como es la mejor legibilidad, gracias a su vez a unos gráficos simplificados. El Topolino apuesta ahora por un lenguaje visual más sencillo y claro, en línea con su planteamiento sencillo.
Por lo demás, mantiene las bases que lo han llevado a lo más alto de su categoría. Es un modelo totalmente eléctrico, con una velocidad máxima de 45 km/h y una batería de 5,4 kWh que ofrece hasta 75 km de autonomía. Cifras modestas sobre el papel, pero coherentes con su enfoque estrictamente urbano.
Su tamaño compacto y su maniobrabilidad hacen que sea extremadamente fácil de aparcar, y los bajos costes de funcionamiento que promete lo hacen perfecto para su uso diario. A eso se suma la posibilidad de recarga sencilla en casa y el acceso a zonas de bajas emisiones y centros históricos.
En el interior, el diseño apuesta por la sencillez y la luminosidad. Los asientos escalonados y las amplias superficies acristaladas buscan generar una sensación de espacio mayor de la que sugieren sus dimensiones exteriores. No es un coche al uso, y tampoco pretende serlo.
Fiat abre los pedidos del Fiat Topolino coincidiendo con el mes de febrero y lo anuncia con una oferta desde 39 euros al mes bajo determinadas condiciones de financiación. El precio al contado es de 8.990 euros.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”