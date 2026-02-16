Fiat Topolino Corallo, más color y nuevo cuadro digital

El Fiat Topolino amplía su catálogo y mejora sus prestaciones, con un nuevo color en su paleta y una instrumentación más clara para la conducción. El pequeño cuadriciclo eléctrico, que en 2025 se situó como líder del mercado europeo con una cuota del 20 %, estrena el tono Corallo y un nuevo cuadro de instrumentos digital de mayor tamaño.

Fiat Topolino Corallo / Fiat

La principal novedad visual es el color Corallo, un tono cálido que se suma al ya conocido Verde Vita. No es una revolución estética, pero sí un movimiento que busca mantener fresco a un modelo muy reconocible en ciudad por su simpática estética. En un vehículo de 2,53 metros de longitud, cada detalle cuenta, y el color en este caso es parte esencial de su personalidad.

Más pantalla y lectura clara

El otro cambio relevante está en el interior, donde se ha instalado el nuevo cuadro de instrumentos digital, que crece desde las 3,5 hasta las 5,7 pulgadas, con un área total de 8,3 pulgadas. Más allá de la cifra, la mejora apunta a algo más práctico en el día a día, como es la mejor legibilidad, gracias a su vez a unos gráficos simplificados. El Topolino apuesta ahora por un lenguaje visual más sencillo y claro, en línea con su planteamiento sencillo.

Nueva instrumentación en el Fiat Topolino / Fiat

Por lo demás, mantiene las bases que lo han llevado a lo más alto de su categoría. Es un modelo totalmente eléctrico, con una velocidad máxima de 45 km/h y una batería de 5,4 kWh que ofrece hasta 75 km de autonomía. Cifras modestas sobre el papel, pero coherentes con su enfoque estrictamente urbano.

Su tamaño compacto y su maniobrabilidad hacen que sea extremadamente fácil de aparcar, y los bajos costes de funcionamiento que promete lo hacen perfecto para su uso diario. A eso se suma la posibilidad de recarga sencilla en casa y el acceso a zonas de bajas emisiones y centros históricos.

Fiat Topolino Corallo / Fiat

En el interior, el diseño apuesta por la sencillez y la luminosidad. Los asientos escalonados y las amplias superficies acristaladas buscan generar una sensación de espacio mayor de la que sugieren sus dimensiones exteriores. No es un coche al uso, y tampoco pretende serlo.

Noticias relacionadas

Fiat abre los pedidos del Fiat Topolino coincidiendo con el mes de febrero y lo anuncia con una oferta desde 39 euros al mes bajo determinadas condiciones de financiación. El precio al contado es de 8.990 euros.