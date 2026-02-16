Dacia marcó en su día un antes y un después en el acceso a la movilidad eléctrica. El Spring fue uno de los primeros vehículos 100% eléctricos al que se podía acceder por debajo de los 10.000 euros.

El fabricante rumano renueva ahora su vehículo eléctrico introduciendo muchas novedades, y nos hemos ido hasta las carreteras francesas de Niza para probarlo y probar cómo ha mejorado.

Dacia Spring: Mejor experiencia en carretera / R.R.

Mayor empuje y autonomía

La principal novedad llega en lo que a motores se refiere. Cierto es que los 45 y 65 CV de las versiones anteriores dejaban un sabor raro en lo que a prestaciones se refiere. Ahora le han dado un empuje hasta los 70 CV y 100 CV, y la verdad se nota a la hora de rodar en carretera. Y es que ahora el Dacia Spring es un vehículo que da un salto más allá del entorno urbano, y podemos aventurarnos sin miedo por carreteras y autopistas.

Este salto viene acompañado por una nueva batería de litio-hierro-fosfato de 24.3 kWh de tecnología “cell to pack”.

Una de las peculiaridades de este Dacia Spring, y que sorprende, es que ofrece una autonomía de 225 kilómetros. A simple vista podríamos considerarla como uno autonomía pequeña, pero si analizamos el uso que le vamos a dar a este vehículo en el día a día, nos damos cuenta que con recargarlo una vez a la semana podríamos tener suficiente.

Consumo y sensaciones

Para analizar lo que ofrecen estos nuevos propulsores, hicimos un recorrido de unos cincuenta kilómetros, mezclando tramos urbanos con carretera. Sus dimensiones facilitan el uso en zonas urbanas. El radio de giro es muy bueno y la configuración de los asientos y la consola central nos permite cierta comodidad, que se agradece.

Al final del recorrido, lo que más nos sorprendió fue el consumo final que arrojó la prueba. Está claro que cuando probamos un vehículo eléctrico hay que cambiar la forma de conducir. Hay que primar una conducción eficiente y para eso hay que modificar, en cierto modo, nuestra manera de conducir. También es cierto que no teníamos excesiva prisa, por lo que no nos preocupaba hacer una conducción relajada.

Lo más sorprendente es que al final de la prueba, conseguimos un consumo final de 10.5 kWh/100 km, lo que podemos considerarlo como muy bueno, habida cuenta que el fabricante ofrece un consumo medio de 12.4 kWh/100.

Este nuevo Dacia Spring ha dado un buen paso hacia adelante, con mejoras en su diseño y la llegada de nuevos accesorios YouClip. Y todo ello con un precio que es uno de los aspectos más destacados.