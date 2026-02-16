Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dacia CareMakers, la movilidad solidaria

CareMakers es una iniciativa solidaria y pionera en el sector de la automoción, enfocada a ayudar a personas vulnerables y en riesgo de exclusión para acceder al mercado laboral a través de la movilidad que promueve Dacia.

Evento Dacia Care Makers.

Evento Dacia Care Makers. / Dacia

Mª ÁNGELES PUJOL

Madrid
Con el objetivo de ofrecer una movilidad sostenible, justa, segura y accesible para todos los ciudadanos, Dacia lanza CareMakers, el primer proyecto de movilidad inclusiva y solidaria en España, que tiene como finalidad ayudar a personas vulnerables a acceder al mercado laboral a través de la movilidad. Un total de nueve asociaciones sin ánimo de lucro se han sumado a este programa, optando a un vehículo de la marca Dacia.

Disparidad de crecimiento

En los últimos 15 años, el precio medio de los vehículos nuevos ha aumentado de media un 38% mientras que los ingresos de los hogares españoles lo han hecho un 21%, alcanzando una renta media por hogar de 34.821 euros, según datos de la AEAT y el INE. Esta disparidad en el crecimiento de ambos factores revela un desajuste entre los ingresos de los hogares y el acceso a la movilidad, lo que podría excluir a las personas con rentas más bajas la posibilidad de acceder a vehículos nuevos.

Dacia CareMakers

Dacia CareMakers / Dacia

En España hay más de 12 millones de personas en riesgo de exclusión, cuyas familias dedican más del 20% de sus ingresos a conseguir un vehículo para poder acudir a su puesto de trabajo. Según un estudio realizado por Arval, el 67% de la población se desplaza en vehiculo privado para ir a trabajar. El acceso a la movilidad puede ser un factor excluyente para ampliar su jornada laboral o mejorar su trayectoria profesional.

Posibilidad de elegir

A través de este proyecto, los ciudadanos que cumplan con los requisitos y necesiten acceso a movilidad pueden disponer de un préstamo multiopción 'preference' a tres años para disponer de un Dacia Sandero, o incluso un vehículo eléctrico, el Dacia Spring (aprovechando las ayudas correspondientes).

Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero Stepway / Dacia

Este programa, además contribuye a limitar el impacto ecológico de sus desplazamientos ya que a menudo se sustituyen vehículos muy antiguos por otros de última generación que consumen menos energía, son más seguros y tienen bajas emisiones de carbono.

Ahorro de hasta un 40 por ciento

En palabras de Laurent Sengenes, director general de Dacia España, “vamos a seguir potencia esta iniciativa solidaria. Ofrecemos condiciones especiales muy competitivas que suponen un ahorro de hasta un 40% o en comparación a una oferta tradicional, sin entrada y con mantenimiento incluido. Este proyecto se apoya sobre un ecosistema de socios comprometidos y el tejido de asociaciones adheridas a nuestro programa”.

Como fruto del programa, Dacia ya ha hecho entrega de las primeras unidades el pasado año a familias en riesgo de exclusión, cuyos beneficiarios duplican sus probabilidades de conseguir un contrato permanente gracias a esta iniciativa.

Los vaivenes de Guardiola en la negociación con Vox provocan un toque de atención de Feijóo

Dacia CareMakers, la movilidad solidaria

Directo | Joan Garcia evita el gol de Vanat con una mano salvadora (0-0)

La huelga de los médicos

España promete a Cuba alimentos y productos sanitarios tras el endurecimiento del embargo

¿Prohibir el burka?

El ICE detiene en EEUU al hijo de una congresista colombiana de derechas y pide a Petro que lo traiga de vuelta al país

Preocupación e indignación en Fonollosa por el desprendimiento de dos rocas de 60 toneladas en la carretera del pueblo