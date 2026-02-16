Una camper convierte cualquier estación de esquí en tu alojamiento a pie de pista

¿Cuánto cuesta un hotel con vistas a la montaña en una estación de esquí de moda? ¿Y que además esté a pie de pista? La respuesta, en plena temporada alta, suele obligar a hacer números y tener un buen ‘conchincito’ ahorrado. Pero por suerte existe otra forma de disfrutar de las ventajas que ofrece esta estancia, pero por mucho menos dinero: dormir prácticamente junto al remonte y disfrutar de la mejores vistas desde una camper.

La diferencia no está solo en el precio sino también en la experiencia diaria. Aparcar en el propio parking de la estación, desayunar mirando a la montaña y cambiarse dentro antes y después de esquiar, con la calefacción encendida y espacio suficiente para hacerlo con comodidad, cambia la rutina. Olvídate de quitarte todo el equipo fuera del coche congelándote y vestirse haciendo contorsionismo en las plazas traseras.

Campers como las que ofrece Roadsurfer en su programa de alquiler, incorporan calefacción estacionaria, de gas o diésel según el modelo, pensada para mantener una temperatura confortable incluso durante las noches más frías. El aislamiento reforzado y los sistemas preparados para bajas temperaturas hacen que el frío se quede fuera. En muchos casos, además, hay ducha a bordo, lo que permite terminar la jornada de esquí, o de cualquier otro deporte, y asearse sin depender de instalaciones externas.

Viaje en camper por resorts de esquí / Roadsurfer

Ese pequeño detalle se nota, y mucho al final del día. Tras horas en pista, regresar a un espacio propio, caliente y ordenado resulta más cómodo que cambiarse en un aparcamiento al aire libre, o tener que ir en tu coche hasta el hotel para ponerte cómodo. Es cierto que hay hoteles a pie de pista que evitan este paseo, pero requieren tener la cartera llena. Además, no hay que olvidar que la camper aporta independencia, porque no hay que ajustarse a horarios de hotel ni compartir zonas comunes en temporada alta.

Roadsurfer dispone de estaciones de recogida en Españ, en ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla o Málaga. Desde ahí se puede poner rumbo a destinos nacionales o cruzar la frontera hacia grandes dominios europeos. También existe la opción de volar a países como Italia, Alemania o Suiza y recoger la camper en destino, cerca del resort elegido.

Para quienes salen desde Barcelona o Bilbao, los Pirineos franceses son una extensión natural del invierno. Font-Romeu, Les Angles o Ax 3 Domaines quedan a tiro por carretera. Si la idea es apuntar más alto, nombres como Val Thorens, Tignes o Les Deux Alpes amplían el horizonte. Con la camper, si cambian las condiciones de nieve, la ruta puede ajustarse sobre la marcha.

Italia ofrece otra posibilidad interesante. Volar a Milán o Bérgamo y recoger allí una camper facilita el acceso a estaciones como Livigno, Bormio o el dominio Dolomiti Superski. El formato itinerante permite enlazar varios valles en un mismo viaje y elegir cada día dónde esquiar en función de la nieve.

Una camper te permite cambiar de planes si se complica la jornada / Roadsurfer

En Suiza, desde el sur de Alemania o desde territorio suizo, se puede conducir hacia resorts como Zermatt, Verbier o St. Moritz. La clave vuelve a ser la misma: dormir cerca de la estación y evitar desplazamientos diarios largos, algo que en temporada alta puede marcar la diferencia.

El valor añadido del viaje en camper no es solo el destino, sino la flexibilidad. Si una borrasca favorece una vertiente concreta de los Alpes o si mejora la previsión en otro valle, basta con cambiar el plan. Dormir junto a la estación, aprovechar la primera bajada del día y regresar después a un espacio cálido propio redefine la escapada de invierno para quien prioriza autonomía.