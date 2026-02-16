Con cifras en la mano, calcula lo que podrás ahorrar si conduces de manera eficiente

No acelerar en exceso, no abusar del aire acondicionado, aprovechar la inercia del coche... El listado de consejos para conducir de manera eficiente es sabido por la mayoría de los conductores, aunque no todos los pongan en práctica.

Los expertos y los estudios se cansan de asegurar que, aplicando estas técnicas de conducción eficiente, se puede reduci el consumo de combustible del coche y, por lo tanto, ahorrar. ¿Pero de cuánto ahorro estamos hablando?

El comparador Kelisto ha puesto euro y céntimos a esa respuesta. Por ejemplo, conducienco a 100 kilómetros por hora en vez de a 120 km/h es posible llegar a consumir un 30% menos de combustible en mil kilómetros. Es decir, unos 27 euros menos.

La capacidad total de ahorro de combustible en un viaje por carretera oscila entre el 25 y el 50% si se ponen en marcha estos consejos.

De conducir al mantenimiento

Quitar la baca del techo del coche puede suponer un ahorro de 2,45 euros por cada 100 kilómetros. Engranar la marcha adecuada y mantener una velocidad constante, 1,84 euros cada acción para la misma distancia.

Lo que más marca la diferente, sin duda, es el uso del climatizador. Tanto apagar la calefacción en invierno como poner el aire acondicionado a 24 grados en vez de a 19 puede reducir el consumo en un 25%.

Estos son los porcentajes de ahorro, según Kelisto. / Kelisto

El mantenimiento del coche también en determinante a la hora de ahorrar combustible. Cambiar el filtro del aceite ayudará a reducir en un 1% el gasto en combustible, poner a punto el motorlo hará en un 9% y reducir 100 kilos de peso en el maletero, en un 2%.

Lo que más influye, a la larga, es el estado de los neumáticos. Si se llevan con la presión adecuada, el conductor puede llegar a ahorrar entre 80 y 100 euros de combustible en un año, conduciendo unos 20.000 kilómetros anuales.

Calcula el ahorro

Por otro lado, si algún conductor tiene curiosidad y quiere saber cuánto puede llegar a ahorrar durante un viaje por carretera, Kelisto pone una calculadora para estimar esta cifra.

Calculadora de ahorro. / Kelisto

Solo hay que poner la distancia a recorrer, el consumo del coche por cada 100 kilómetros y el precio del combustible al litro e ir seleccionando las medidas que se vayan a ir aplicando durante el viaje para ver el resultado.