Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosServicios mínimos médicosCatalunyaBajas laboralesEspaña CreceCastellfollit de la RocaBarcelonaElecciones generalesEclipse solar anularMulta baliza V-16Muere Mercedes Carbó
instagramlinkedin

Consejos

Con cifras en la mano, calcula lo que podrás ahorrar si conduces de manera eficiente

El comparador online Kelisto ha publicado los datos de su estudio y pone a disposición una calculadora para comprobar cuánto será el ahorro

Tráfico a la salida de Madrid por la A3, carretera de Valencia.

Tráfico a la salida de Madrid por la A3, carretera de Valencia. / J.P. Gandul / EFE

Andrea Gil

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No acelerar en exceso, no abusar del aire acondicionado, aprovechar la inercia del coche... El listado de consejos para conducir de manera eficiente es sabido por la mayoría de los conductores, aunque no todos los pongan en práctica.

Los expertos y los estudios se cansan de asegurar que, aplicando estas técnicas de conducción eficiente, se puede reduci el consumo de combustible del coche y, por lo tanto, ahorrar. ¿Pero de cuánto ahorro estamos hablando?

El comparador Kelisto ha puesto euro y céntimos a esa respuesta. Por ejemplo, conducienco a 100 kilómetros por hora en vez de a 120 km/h es posible llegar a consumir un 30% menos de combustible en mil kilómetros. Es decir, unos 27 euros menos.

La capacidad total de ahorro de combustible en un viaje por carretera oscila entre el 25 y el 50% si se ponen en marcha estos consejos.

De conducir al mantenimiento

Quitar la baca del techo del coche puede suponer un ahorro de 2,45 euros por cada 100 kilómetros. Engranar la marcha adecuada y mantener una velocidad constante, 1,84 euros cada acción para la misma distancia.

Lo que más marca la diferente, sin duda, es el uso del climatizador. Tanto apagar la calefacción en invierno como poner el aire acondicionado a 24 grados en vez de a 19 puede reducir el consumo en un 25%.

Estos son los porcentajes de ahorro, según Kelisto.

Estos son los porcentajes de ahorro, según Kelisto. / Kelisto

El mantenimiento del coche también en determinante a la hora de ahorrar combustible. Cambiar el filtro del aceite ayudará a reducir en un 1% el gasto en combustible, poner a punto el motorlo hará en un 9% y reducir 100 kilos de peso en el maletero, en un 2%.

Lo que más influye, a la larga, es el estado de los neumáticos. Si se llevan con la presión adecuada, el conductor puede llegar a ahorrar entre 80 y 100 euros de combustible en un año, conduciendo unos 20.000 kilómetros anuales.

Calcula el ahorro

Por otro lado, si algún conductor tiene curiosidad y quiere saber cuánto puede llegar a ahorrar durante un viaje por carretera, Kelisto pone una calculadora para estimar esta cifra.

Noticias relacionadas y más

Calculadora de ahorro.

Calculadora de ahorro. / Kelisto

Solo hay que poner la distancia a recorrer, el consumo del coche por cada 100 kilómetros y el precio del combustible al litro e ir seleccionando las medidas que se vayan a ir aplicando durante el viaje para ver el resultado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
  3. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
  4. Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
  5. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  6. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  7. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  8. Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”

Con cifras en la mano, calcula lo que podrás ahorrar si conduces de manera eficiente

Con cifras en la mano, calcula lo que podrás ahorrar si conduces de manera eficiente

Salut defiende que incentivar a los CAP para que las bajas laborales no se alarguen reducirá tiempos de espera en pruebas diagnósticas

Salut defiende que incentivar a los CAP para que las bajas laborales no se alarguen reducirá tiempos de espera en pruebas diagnósticas

La Formación Profesional Dual cumple dos años con una implantación lenta y desigual según los territorios

La Formación Profesional Dual cumple dos años con una implantación lenta y desigual según los territorios

Loles León se sincera sobre el porqué aceptó participar en 'MasterChef Celebrity': "Todo el mundo tiene sus mochilas"

Loles León se sincera sobre el porqué aceptó participar en 'MasterChef Celebrity': "Todo el mundo tiene sus mochilas"

Escogido el proyecto de la plataforma marina del Fòrum que culminará el frente litoral

Escogido el proyecto de la plataforma marina del Fòrum que culminará el frente litoral

¿Cómo será el interior del Castillo de los Tres Dragones?

¿Cómo será el interior del Castillo de los Tres Dragones?

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 16 de febrero: hasta un 60% de descuento

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 16 de febrero: hasta un 60% de descuento

Hacienda avisa: vender tu casa tras los 65 años no siempre te libra del IRPF

Hacienda avisa: vender tu casa tras los 65 años no siempre te libra del IRPF