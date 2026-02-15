La F1 llega cargada de velocidad y música la mismo tiempo

Esta temporada de Fórmula 1 no solo llega como un cañón, llega también cargada de música que dará un tono especial a los días 11 y 12 de septiembre en Madrid. Entre curvas, marchas, velocidad y boxes siempre habrá tiempo de ponerle más ritmo a las carreras.

Estas son algunas de las canciones que serán las más escuchadas en el circuito de IFEMA 2026:

Para dar comienzo sonará el Himno de la F1 , pero no el original de Brian Tyler del 2018, sino una versión en flamenco presentada en 2024 por el guitarrista José Carlos Gómez.

, pero no el original de Brian Tyler del 2018, sino una presentada en 2024 por el guitarrista También, estará muy presente la banda sonora de “F1: la película” , con canciones como “Just Keep Watching” de Tate McRae, “Drive” de Ed Sheeran o “Lose My Mind” de Don Toliver y Doja Cat entre otras.

, con canciones como “Just Keep Watching” de Tate McRae, “Drive” de Ed Sheeran o “Lose My Mind” de Don Toliver y Doja Cat entre otras. Para darle un toque más español, se podrán escuchar artistas españoles como Aitana, Quevedo o Melendi.

como Aitana, Quevedo o Melendi. Feid, Mike Towers o Nicky Jam serán artistas que sonarán con sus ritmos latinos.

Carlos Sainz Jr, en una exhibición en MADRING en 2025 / VICTOR LERENA

A lo largo de los dos días en las fan zones de MADRING, disfrutarás de un ambiente cálido y divertido con Dj’s que darán un set para que no te de tiempo de aburrirte.

Además, como es tradicional en el podio de la F1 tras la escucha de los himnos nacionales y antes de la apertura del champán sonará “Les Toréadors” de la ópera “Carmen” de Georgies Bizet. En torno a 1978 el ex-piloto Bernie Ecclestone quiso darle un toque dramático, clásico y europeo a la celebración y decidió esa canción entre cientos de discos.