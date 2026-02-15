Cómo reclamar al seguro por los daños del temporal en tu coche

Cuando un temporal daña nuestro vehículo, la confusión sobre quién debe hacerse cargo de la factura suele ser el primer obstáculo. Para reclamar con éxito, lo primero es identificar la intensidad del viento, ya que este dato actúa como la "frontera" legal que determina la responsabilidad del pago.

1. ¿A quién debo reclamar?

La clave reside en la velocidad de las rachas de viento. Según el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios, el reparto de responsabilidades se establece así:

Vientos inferiores a 120 km/h: La reclamación debe dirigirse a tu compañía de seguros privada . Es lo que se denomina un fenómeno atmosférico común. Para recibir indemnización, debes tener contratada una póliza a Todo Riesgo o un seguro a Terceros que incluya explícitamente la cobertura de "Fenómenos de la Naturaleza" .

La reclamación debe dirigirse a tu . Es lo que se denomina un fenómeno atmosférico común. Para recibir indemnización, debes tener contratada una póliza a o un seguro a . Vientos superiores a 120 km/h: Se considera un riesgo extraordinario (tempestad ciclónica atípica). En este caso, la cobertura deja de ser responsabilidad de tu aseguradora y pasa al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Desde 2016, el Consorcio asume estos daños siempre que el vehículo tenga cualquier póliza de seguro en vigor (incluso la más básica a terceros).

2. Cómo gestionar la reclamación ante tu aseguradora

Si las rachas no superaron el umbral de los 120 km/h, sigue estos pasos:

Revisión de la póliza: Comprueba que tienes cobertura de daños propios o atmosféricos. Si solo tienes un "terceros pelado", la compañía no cubrirá los daños. Comunicación inmediata: Tienes un plazo de 7 días para dar el parte. Hazlo aportando pruebas fotográficas del estado del vehículo y del entorno (ramas caídas, señales derribadas, etc.). Certificación de la AEMET: La aseguradora verificará los datos de la estación meteorológica oficial más cercana. Si la zona estaba bajo aviso, el proceso suele ser ágil.

Árbol caido por las rachas de fuertes vientos / Getty images

3. Cómo reclamar al Consorcio (Vientos extremos)

Si el viento fue una tempestad superior a los 120 km/h, el proceso cambia. El Consorcio actúa como un "asegurador público" para eventos que las compañías privadas no pueden cubrir por su magnitud.

Requisito indispensable: El vehículo debe estar asegurado y el recibo del seguro debe estar al corriente de pago. No importa que el seguro sea el obligatorio a terceros; el Consorcio te cubrirá igual.

El vehículo debe estar asegurado y el recibo del seguro debe estar al corriente de pago. No importa que el seguro sea el obligatorio a terceros; el Consorcio te cubrirá igual. Vía de reclamación: Puedes presentar la solicitud tú mismo a través de la web oficial del Consorcio de Compensación de Seguros o solicitar a tu compañía que realice el trámite por ti.

Puedes presentar la solicitud tú mismo a través de la web oficial del o solicitar a tu compañía que realice el trámite por ti. El peritaje: Un perito del Consorcio evaluará los daños. Es vital no reparar el vehículo antes de la visita del perito, a menos que sean reparaciones de urgencia para evitar que los daños empeoren (en cuyo caso, guarda facturas y piezas sustituidas).

4. ¿Qué ocurre si me cae un objeto de un edificio?

Si el daño no lo causa directamente el viento (por ejemplo, el granizo), sino que el viento desprende una cornisa, una maceta o un cartel publicitario, la reclamación se dirige contra la Responsabilidad Civil del propietario del objeto. En estos casos, tu seguro se encargará de reclamar al seguro del edificio o comercio responsable.

Las alertas meteorológicas (amarilla, naranja o roja) son avisos de prevención para la población y no anulan en ningún caso tu derecho a reclamar. La ley protege al asegurado frente a daños accidentales e imprevistos, independientemente de la alerta.