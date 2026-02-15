BYD se apunta un tanto convirtiéndose en socio oficial del Manchester City

BYD ha anunciado esta semana un acuerdo por el que se convierte en el socio oficial de automoción del Manchester City Football Club.

Además de suministrar modelos de BYD y DENZA al Manchester City, BYD Group aportará su experiencia en energías renovables mediante la implementación de puntos de carga y baterías de almacenamiento de energía en la City Football Academy, las instalaciones de entrenamiento y desarrollo de última generación para los equipos masculinos, femeninos y de la academia del club.

Haaland, Donnarumma & Cherki con vehiculos BYD / BYD

Presente en el Etihad Stadium

Desde hoy, BYD aparecerá en la manga de la equipación de entrenamiento del primer equipo masculino y, a partir de la próxima temporada, también en la del primer equipo femenino.

Además, BYD estará presente en todo el Etihad Stadium, con el logotipo de la marca en los reposacabezas del área técnica. Como parte del acuerdo, uno de los modelos de la compañía precederá al autobús oficial del equipo masculino en su entrada al estadio para los partidos de la Premier League y a las copas oficiales entre clubes de Inglaterra.

Esta colaboración marca un nuevo paso en la estrategia de BYD para fortalecer su presencia en el fútbol internacional y dar a conocer la marca, sus vehículos y otros productos tecnológicos. BYD ya ha participado como patrocinadora oficial de la Eurocopa 2024 y del Campeonato de Europa Sub-21 2025.

BYD ha anunciado esta semana un acuerdo por el que se convierte en el socio oficial de automoción del Manchester City Football Club / BYD

Fundado en 1894, el Manchester City es uno de los clubes más exitosos de la historia del fútbol, con 10 títulos de liga inglesa, siete FA Cups, una Liga de Campeones de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre sus logros. El Manchester City juega sus partidos como local en el Etihad Stadium, un estadio con capacidad para 53.000 espectadores que el club considera su hogar desde 2003, y cuenta con millones de seguidores en todo el mundo.

Noticias relacionadas

BYD nació como fabricante de baterías hace poco más de 30 años. Fabricó su primer vehículo de energías renovables (New Energy Vehicles, NEV), el primer híbrido enchufable producido en serie del mundo, en 2008, y desde entonces se ha consolidado como líder mundial en NEV, con ventas récord tanto de vehículos eléctricos como de híbridos enchufables, y cuenta con presencia en más de 110 mercados. En diciembre de 2025 celebró la producción de su NEV número 15 millones.