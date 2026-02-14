Los cimientos de la actual Skoda Motorsport se sentaron en 1901 con la carrera París-Berlín. Esta prueba motociclista, en la que el piloto de fábrica Narcis Podsedníček compitió con una motocicleta Laurin & Klement, supuso el debut de la marca en el mundo del motor.

Desde entonces, el fabricante con sede en Mladá Boleslav ha seguido participando activamente en el mundo del motor y continúa cosechando éxitos hasta el día de hoy.

La tradición sigue viva principalmente en los rallies, donde los coches Skoda han logrado numerosas victorias en los últimos años, especialmente en la categoría WRC2 del Campeonato Mundial de Rally de la FIA, el Campeonato Europeo de Rally de la FIA y muchas otras series regionales y nacionales de rally.

Skoda Motorsport celebra 125 años con más equipamiento en su Fabia RS Rally2 / Skoda Auto

Equipamiento adicional

Para celebrar este legado de 125 años, todos los Skoda Fabia RS Rally2 entregados a los clientes con todas las especificaciones durante el año del aniversario recibirán equipamiento adicional.

“2026 será un año extraordinario para Skoda Motorsport, ya que celebraremos nuestro 125 aniversario. Para conmemorar este importante hito, recompensaremos a nuestros valiosos clientes con equipamiento adicional” afirma Michal Hrabánek, director de Skoda Motorsport.

Los coches Fabia RS Rally2 entregados en 2026 recibirán:

Ventana trasera de policarbonato.

de policarbonato. Cubiertas de travesaños para grava y asfalto.

para grava y asfalto. Bolsa de luces adicionales (si las luces adicionales están incluidas en la compra).

(si las luces adicionales están incluidas en la compra). Seis llantas OZ especiales de color grafito.

de color grafito. Cableado ligero para el motor.

para el motor. Panel central actualizado.

actualizado. Diseño especial “125 Years“, que incluye una placa conmemorativa y mensajes de bienvenida en las pantallas.

que incluye una placa conmemorativa y mensajes de bienvenida en las pantallas. Mangas de junta homociné

Productos de Skoda Motorsport.

Las celebraciones del 125 aniversario de Skoda Motorsport ya comenzaron en la primera prueba del Campeonato Mundial de Rally de la FIA en Montecarlo. Skoda Motorsport presentó una decoración especial del Fabia RS Rally2 para conmemorar el 125 aniversario, y el prototipo Enyaq RS Race también se exhibió durante las carreras de exhibición. Las celebraciones continuarán con más eventos a lo largo del año. Manténgase al tanto.