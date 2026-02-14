Más de la mitad de los conductores en España afirman recoger a su cita en coche

En el día de San Valentín, muchas parejas organizan planes románticos de última hora; como una ruta por carretera. Y es que, según un nuevo estudio de Ford, el vehículo se mantiene como uno de los espacios más importantes en España para la conexión y la confidencia.

El informe revela que el 66% de los españoles sigue considerando romántico que una pareja les recoja en su vehículo para una cita, demostrando que el “protocolo" clásico de recoger a la cita en coche no ha perdido su encanto.

Momentos románticos al volante

El coche no es solo un medio de transporte; es un escenario de momentos clave. El 40% de los encuestados afirma haber tenido conversaciones profundas y significativas en su vehículo, mientras que el 39% destaca haber realizado su primer viaje juntos en él. Además, el 31% de los españoles experimentó su primer beso en el interior de un vehículo, siempre con el coche aparcado.

Para los españoles, el ambiente ideal para estos momentos es una ruta costera (elegida por el 38% como la más romántica). Lo que más valoran para crear el clima perfecto es la sensación de "escapar y estar juntos" (34%) y la propia conversación (33%).

Tecnología que facilita la conexión emocional

El afecto ya forma parte de los trayectos para muchos: España es el mercado europeo donde más se reconoce haber tenido algún gesto de cercanía, como cogerse la mano un segundo durante un viaje (58%). Sin embargo, un 35% evita cualquier contacto por considerar que puede distraer la atención mientras se conduce.

En este sentido, las tecnologías de asistencia al conductor pueden ayudar a reducir el estrés y permitir que los ocupantes disfruten más del tiempo juntos. El 57% de los conductores españoles afirma que sería más propenso a buscar ese breve gesto de conexión, como cogerse de la mano, si contara con tecnologías que facilitaran la conducción, tales como el mantenimiento de la velocidad o el centrado de carril.