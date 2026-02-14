KGM Musso EVX: Un aliado que cambia tu vida

Posiblemente sea el segmento más desconocido, pero la realidad es que las pick-up forman parte de ese tipo de vehículos que además de estilo y elegancia están repletas de funcionalidad.

KGM renueva la Musso con una versión 100 % eléctrica que combina a la perfección la robustez de una pick-up y la estética limpia de un vehículo eléctrico.

Un exterior con fuerza

El frontal muestra carácter, con un capó contundente, una gran parrilla en color negro y una firma lumínica LED con patrón horizontal que deja claro que es eléctrico, y moderno.

Los faros full LED son de doble proyector, con detalles tridimensionales muy funcionales y visuales.

Ofrece unas dimensiones que confirman su sólida presencia. 5.16 metros de largo, 1.92 de ancho y 1.75 de alto. La gran batalla, de 3.15 metros, permite montar un amplio habitáculo y una caja que nos permite llevar todo lo que necesitamos, tanto si nos vamos de viaje como si trabajamos.

Estas cifras se completan con unos ángulos de ataque, central y salida que nos invitan a salir del asfalto y disfrutar de la naturaleza. 26.2º de entrada, 15.1 central y 24.3º de salida.

Esa fuerza se traslada también a la zaga. Ofrece un diseño atrevido, con el emblema de KGM grabado en la puerta trasera. Los faros también incorporan la tecnología LED. La caja trasera está bien protegida y es accesible gracias a unos estribos laterales situados a ambos lados del parachoque.

Diseñado para lo que se le pida

La orientación laboral la apreciamos a la perfección en su interior. El salpicadero horizontal amplía la sensación de amplitud y ergonomía, estilizando su diseño. Presenta una doble pantalla panorámica de 12.3 pulgadas. Para hacer más habitable su interior, cuando con una iluminación ambiental con treinta y dos colores, lo que le da un estilo más premium.

El volante en doble D incorpora los mandos que solemos utilizar con más frecuencia cuando vamos circulando, lo que nos permite centrarnos en la conducción y evitar los despistes. Unas distracciones que intentan evitarse con una cámara que monitoriza todos los movimientos y gestos del conductor, avisándonos de forma sonora cada vez que detecta algo que no es habitual.

De lo que no cabe duda, es que la comodidad es uno de los aspectos destacados de esta nueva KGM Musso. Los asientos delanteros son cómodos, están ventilados y cuentan con ajustes eléctricos. Otro de los aspectos destacados es el espacio con el que contamos en las plazas traseras.

207 CV de potencia eléctrica

No cabe duda que la gran novedad es su motor 100% eléctrico, algo que no suele ser habitual, por ahora, para vehículos destinados al trabajo.

Presenta un motor eléctrico delantero de 152 kW, lo que vienen siendo 207 CV de potencia, con un par motor de 339 Nm. Si nos vamos a la versión AWD con tracción total, el par combinado se va a los 630 Nm.

Si hablamos de la batería, esta es una LFP Blade de 80.6 kWh, que es más duradera y segura, superando todas las pruebas que se le han puesto por delante.

Si hablamos de autonomía, en la versión 4x2 lo hacemos de 420 kilómetros, aunque si rodamos en ciclo urbano, esa autonomía podemos llevarla a los 546 kilómetros.

A la hora de la carga, cuenta con carga rápida a 120 kW, lo que nos permite pasar del 10 al 80% en cuarenta y seis minutos.

Grande y potente, como un rinoceronte

Como una buena pick-up que es, presenta una buena capacidad de remolque de 1.8 toneladas y una suspensión trasera autonivelante. Es decir, en función de la carga que llevamos, se ajusta la suspensión, volviendo a su posición normal cuando no detecta peso.

Destaca en el pilar “D” el anagrama que lleva. Un rinoceronte, ya que Musso, en coreano se asocia a este gran y potente animal.

El KGM Musso EVX contará solamente con un acabado, PRO, que incorpora todo lo que podemos imaginar, en la versión 4x2. Habitualmente, este tipo de vehículo lo suelen utilizar empresarios o autónomos, por lo que el precio no incluye el IVA. La versión 4x2 parte de los 29.900 euros, y la 4x4 de los 32.500 euros. En ambos casos cuenta con cambio automático.

En el caso de la versión 4x4, contamos con un versión Limited, que parte de los 34.900 euros. Estos precios no tienen en cuenta el nuevo Plan Auto+.