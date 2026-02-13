Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Volkswagen acelera en España con sus vehículos comerciales y confirma el auge del mercado profesional

La marca alemana ha logrado superar en 58 unidades su previsión de matricular 20.000 vehículos comerciales en 2025.

Volkswagen va por la quinta generación del Caddy.

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
El mercado de vehículos comerciales en España sigue ganando peso impulsado por la logística, el comercio electrónico y la actividad de pymes y autónomos. Sin embargo, el crecimiento no es uniforme ni está exento de retos. En ese contexto, Volkswagen Vehículos Comerciales cerró 2025 con cifras de récord.

La marca alemana superó su objetivo inicial de 20.000 unidades al alcanzar 22.058 matriculaciones, lo que supone un crecimiento cercano al 30% respecto a 2024. El dato es significativo si se compara con el aumento del 11,6% del mercado total, que llegó a 185.056 unidades. Esta evolución permitió a la firma elevar su cuota hasta el 11,9%. Parte del crecimiento responde a un contexto de recuperación general del sector.

Volkswagen Caddy, líder

Por modelos, el Volkswagen Caddy sigue siendo el principal pilar comercial, mientras que la Gama T (California, Multivan, Caravelle y Transporter) mantiene una evolución sólida y el Amarok crece con fuerza, aunque con cifras modestas. El Volkswagen Crafter, clave en el negocio profesional y de vehículos transformados, confirma la apuesta de la marca por segmentos de mayor valor añadido.

La electrificación emerge como uno de los ejes estratégicos y es ahí donde Volkswagen se situó como segunda marca en ventas de comerciales electrificados en España, con un 18%, 4.062 unidades, frente al 9% del mercado. La fuerte subida de híbridos enchufables y eléctricos evidencia la transición energética también en el transporte profesional, pese a los retos todavía presentes.

Albert García, director general de Volkswagen Vehículos Comerciales

Mejora del valor residual

Más allá de las matriculaciones, la compañía ha logrado mejorar la rentabilidad de su red hasta el 3%, duplicando la media del sector, y ha reforzado áreas estratégicas como la posventa y el vehículo de ocasión, apoyada en el alto valor residual de sus modelos.

De cara a 2026, el sector prevé estabilidad más que crecimiento acelerado. El reto no será solo vender más, sino adaptarse a un mercado profesional en transformación, donde electrificación, digitalización y costes operativos donde Volkswagen busca consolidarse como marca de referencia.

