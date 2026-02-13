Super Bowl 2026: el escaparate perfecto para las marcas de coches

La presencia del motor en la Super Bowl LX 2026, fue más selecta que en años anteriores. Durante muchos años, los domingos de Super Bowl era una vitrina de cristal para que todas las marcas de coches mostraran sus mejores gamas. Este febrero, no fue como de costumbre ya que esta vez solo cuatro fueron las marcas que aprovecharon esta oportunidad de patrocinio. Además, hay otras marcas que no invirtieron ese dinero en el evento pero si aprovecharon su tirón para lanzar sus campañas a través de redes sociales. Aquí te las contamos.

El viaje en el tiempo de Toyota

El primer gran impacto llegó de la mano de Toyota. En un spot titulado "Superhero Belt", la marca logró emocionar a los espectadores. En el anuncio se vio a un abuelo abrochando el cinturón de seguridad a su nieto en un RAV4 de primera generación, allá por los años 90.

En un montaje de 30 segundos, donde el coche envejecía mientras el niño crecía, hasta que, en el presente, ese mismo niño, subía a su abuelo en el nuevo RAV4 2026. Toyota no vendía un SUV; vendía el concepto de que un coche es el testigo silencioso de una vida. Fue el recordatorio perfecto de por qué siguen siendo el socio oficial de la NFL.

Toyota tuvo dos espacios publicitarios, y uso como segundo spot "Where Dreams Began", Esta vez, la marca no se centró en un solo modelo, sino en el combustible invisible que mueve a todo atleta: el sueño original. En este anuncio pretendían mostrar que todos los sueños se pueden conseguir con esfuerzo y perseverancia.

El rugido inesperado de Cadillac

Cadillac hacía una presentación histórica para la marca, no era un anuncio de un coche de lujo para ir a la oficina, era una declaración de guerra deportiva. Bajo el título "The Mission Begins", Cadillac presentó al mundo su equipo de Fórmula 1 para 2026.

Con este anuncio, Cadillac mostró cómo ibán a ser los coches que usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas en la F1 2026. Además, se ve el equipo de trabajo y como queda el coche final en mitad del desierto.

La fiesta alemana de Volkswagen

Cuando empezaron a sonar los primeros acordes de "Jump Around", el público pudo suponer que Volkswagen (VW) había vuelto. Tras años de silencio en el gran partido, la marca alemana resucitó su mítico eslogan "Drivers Wanted". Fue un festival visual: desde el futurista ID. Buzz serpenteando por calles costeras hasta el rugido del nuevo Golf GTI.

VW logró inyectar una dosis de energía pura, recordando a los conductores que, más allá de la eficiencia eléctrica, conducir todavía puede ser divertido.

La misión imposible de Hyundai

Por último, Hyundai trajo el alivio cómico y la acción pura. Con John Krasinski al volante, el anuncio del nuevo Palisade Híbrido se sintió como una mini película de acción. Krasinski, usando todas las funciones tecnológicas del SUV para recoger a su amigo y llegar a tiempo al entrenamiento. Hyundai apostó por el híbrido en un momento donde el mercado busca soluciones prácticas, y lo hizo con el carisma de una estrella de Hollywood.

La estrategia digital de Nissan y Jeep fuera de la Super Bowl

Hay marcas como Nissan y Jeepque no estuvieron presentes en la gran pantalla pero si aprovecharon el tirón de la Super Bowl para lanzar sus campañas a través de las redes sociales.

Nissan aprovecha la cultura del snack en EE.UU. para promocionar el Rogue mediante el Dip Seat, un soporte especializado para nachos y salsas. La campaña cuenta con la participación de la actriz Emelia Hartford, quien pone a prueba la estabilidad del accesorio realizando maniobras de alta velocidad en un circuito, uniendo de forma creativa el rendimiento del SUV con el estilo de vida americano.

Aunque Stellantis decidió ahorrar los 10 millones de la Super Bowl para centrar su presupuesto en el 250.º aniversario de EE. UU., Jeep no quiso quedarse fuera de la conversación. La marca lanzó de forma digital una campaña para el Cherokee híbrido 2026 que rescataba a un icono de los 90: el pez animatrónico Billy Bass.

En el spot “Billy Goes to the River”, un niño y su padre se toman en serio la canción del muñeco (Take Me to the River) y lo llevan en su Jeep hasta un bosque para liberarlo. Sin embargo, la historia da un giro oscuro y divertido: nada más tocar el agua, el pez cobra vida solo para ser atacado por un oso y, finalmente, cazado por un águila calva. Entre gritos y naturaleza salvaje, Jeep aprovecha el caos para destacar las 140 funciones de seguridad de su nuevo modelo.

De acuerdo con las cifras de la NBC, los espacios publicitarios para esta Super Bowl han alcanzado precios históricos: ocho millones de dólares por apenas treinta segundos, llegando incluso a superar los 10 millones en las franjas más exclusivas.