Es híbrido enchufable, mide más de 4,7 metros y tiene etiqueta Cero de la DGT: así es el Omoda 9 SHS
El segmento de los híbridos enchufables es el que más ha crecido este 2025 en España. Este modelo de Omoda ha sido el PHEV más vendido de la marca.
Omoda ha cerrado un buen año de ventas en España y el Omoda 9 SHS ha sido su híbrido enchufable, la motorización que más ha crecido en 2025, más vendido. Se han matriculado 3.178 unidades del Omoda 9 SHS, lo que representa el 22% de las ventas de la marca china en nuestro país.
Una de sus ventajas es, precisamente, su motor. El sistema Super Hybrid System de Omoda consigue 145 kilómetros de autonomía eléctrica, por lo que gana la etiqueta Cero de la DGT, gracias a una batería CATL de 34,5 kWh. Cuenta con cuatro motores, tres eléctricos y un 1.5 TGDI DHE de quinta generación que suman 537 CV de potencia.
Tiene tracción a las cuatro ruedas y la batería se puede cargar, del 30 al 80% de su capacidad, en media hora con una corriente continua de 65 kW. Al conjunto se suma una transmisión automática 3DHT.
Un SUV del segmento D
Dispone de seis modos de conducción: normal, eco, sport, arena, nieve y todoterreno, además de tres variantes de transmisión: eléctrico, híbrido e híbrido con recuperación de energía. Al mismo tiempo, se pueden elegir nueve combinaciones diferentes del trabajo conjunto de los motores y 11 combinaciones de marchas.
Respecto a medidas, el Omoda 9 SHS es un SUV del segmento D gracias a sus 4,77 metros de longitud. Se levanta 1,92 metros de alto y llega a los 1,67 metros de ancho, con llantas de 20 pulgadas. Homologa consumos de 7,5 litros a los 100 kilómetros con la batería descargada y hasta 1,7 litros en consumo mixto.
Precio del Omoda 9 SHS
En el interior, el salpicadero está dominado por una pantalla panorámica de 24,6 pulgadas: 12,3 pulgadas para el panel de instrumentos digital y 12,3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Además, el Omoda 9 SHS disfruta de techo solar eléctrico y el maletero declara 471 litros, que se pueden ampliar a los más de mil dependiendo de la configuración de los asientos.
Sin ayudas, el Omoda 9 SHS tiene un precio que emppieza en los 46.500 euros. Eso sí, contando con descuento de la marca y por financiación.
