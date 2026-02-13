El Maserati MC20 mezcla magma y hielo en una combinación explosiva

Maserati ha vuelto a dejar claro que su visión del lujo va más allá de la producción en serie. En pleno corazón de los Alpes suizos, durante el exclusivo evento invernal The I.C.E. St. Moritz, la firma italiana presentó una edición única: el Maserati MC20 Cielo Frozen Magma, una creación salida del programa de personalización Fuoriserie.

Maserati MC20 Cielo Frozen Magma en St. Moritz 2026 / Maserati

Este “one-off” busca emocionar desde el contraste. Su nombre –Frozen Magma– ya adelanta esa mezcla de opuestos: bajo una apariencia glacial se esconde una energía incandescente. Una idea que se traslada al coche a través de su impactante diseño exterior y su planteamiento conceptual.

Lo primero que llama la atención es su acabado exterior Ai Aqua Rainbow, una pintura iridiscente que cambia de tono según la luz, simulando el brillo de una superficie helada. A esta base fría se suman detalles personalizados en naranja brillante, como el Tridente del capó, los anagramas, el logo Cielo o las decoraciones tipo Dreamline, que aportan calidez y energía visual al conjunto.

Maserati MC20 Cielo Frozen Magma en St. Moritz 2026 / Maserati

El contraste continúa en los paneles inferiores en negro brillante, las llantas Fuoriserie de 20 pulgadas y las pinzas de freno también en naranja, creando un juego cromático tan audaz como elegante. Todo en este coche está pensado para destacar, incluso sobre un fondo tan extremo como un lago suizo congelado.

Interior del Maserati MC20 Cielo Frozen Magma en St. Moritz 2026 / Maserati

En el interior el negro del Alcantara se mezcla con el naranja para crear un ambiente envolvente, deportivo y súper exclusivo. Destacan los grabados en láser con patrón Chevron, el Tridente bordado en los reposacabezas y unas costuras naranjas que recorren todo el interior. La fibra de carbono aporta ese toque deportivo que recuerda que, ante todo, este MC20 sigue siendo un coche de alto rendimiento. Como guinda a este conjunto, una insignia interior específica certifica su condición de pieza única: ‘Maserati Fuoriserie – THE I.C.E. 2026 – ONE OF ONE’, grabada con láser e impresa para dejar constancia de su exclusividad.

Mecánica Nettuno

Bajo la carrocería exclusiva se mantiene intacto el corazón del MC20 Cielo: el motor V6 Nettuno de 630 CV, con tecnología de precámara de combustión derivada de la Fórmula 1, y asociado a un chasis que prioriza el disfrute al volante. Además, esta unidad incorpora frenos carbocerámicos, elevador de suspensión y un completo paquete de asistentes a la conducción, junto al sistema de sonido Sonus Faber Premium, pensado para acompañar la experiencia con una atmósfera sonora envolvente.

Maserati MC20 Cielo Frozen Magma en St. Moritz 2026 / Maserati

Según declaró Santo Ficili, director de operaciones de Maserati: “Con el Maserati MC20 Cielo Frozen Magma, estamos dando forma a una emoción incluso antes de crear un coche extraordinario”. Para la marca, esta unidad representa un nuevo escalón dentro del programa Bottegafuoriserie, una iniciativa con la que pretenden elevar la personalización artesanal a una forma de arte sobre ruedas.