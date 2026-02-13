Este coche es 100% español, ecológico, eléctrico y revitalizará a toda una región

En una carerra en la que las marcas de automóviles forman parte de grandes grupos internacionales, fabrican de manera descentralizada y reciben componentes de cualquier parte del mundo, una start-up española ha decidido romper un poco los esquemas.

Se llama Liux y tiene su base en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Por el momento, ya han levantado y tienen operativa una planta de 6.000 metros cuadradas que, según las previsiones, dará trabajo a casi 500 personas, contando con el empleo indirecto.

Liux Big

¿Qué van a fabricar? Un coche eléctrico. Mejor dicho, un cuadricilo eléctrico que podrá conducirse con 16 años y el permiso AM. El nombre de este vehículo es Liux Big, un nombre que choca al conocer sus medidas: 2,7 metros de largo, 1,7 de ancho y 1,5 de alto. Tendrá dos versiones de batería, una de 15 kWh con 175 kilómetros de autonomía y otra de 20 kWh con 230 kilómetros de autonomía. Se puede cargar en casa con un enchufe estándar pasando del 20 al 80% de la batería en tres horas.

Es biplaza, tiene una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y detalles como techo solar. El interior dispone de aire acondicionado y calefacción, así como un soporte para colocar el smartphone y poder usar el navegador o la música sin problemas. El maletero homologa 240 litros de capacidad.

Ecológico y sostenible

Además de ser eléctrico, Liux Big quiere ser un vehículo sostenible. Para ello, va a fabricarse con una gran cantidad de materiales reciclados y reciclables, como la fibra de lino de su carrocería, el tejido de los asientos o los plásticos, y va a reducir en un 80% la huella de carbono de su fabricación frente a un vehículo convencional.

Y todos los componentes van a estar diseñados y producidos en España, invirtiendo en la cadena de valor nacional y mirando, también, a un futuro fuera de España, como por ejemplo Italia o Francia.

Noticias relacionadas

La existencia de este proyecto no es nueva, pero sí que está ya 100% confirmado que este vehículo eléctrico va a salir al mercado. Se le estima un precio por debajo de los 20.000 euros y ya se puede figurar en la lista de espera en la página web.