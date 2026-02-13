Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este coche es 100% español, ecológico, eléctrico y revitalizará a toda una región

Se llama Big, aunque mide menos de tres metros de largo, y es un coche diseñado y producido por Liux, una start-up española con sede en Castilla La Mancha

Liux Big

Liux Big / Neomotor

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En una carerra en la que las marcas de automóviles forman parte de grandes grupos internacionales, fabrican de manera descentralizada y reciben componentes de cualquier parte del mundo, una start-up española ha decidido romper un poco los esquemas.

Se llama Liux y tiene su base en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Por el momento, ya han levantado y tienen operativa una planta de 6.000 metros cuadradas que, según las previsiones, dará trabajo a casi 500 personas, contando con el empleo indirecto.

Liux Big

¿Qué van a fabricar? Un coche eléctrico. Mejor dicho, un cuadricilo eléctrico que podrá conducirse con 16 años y el permiso AM. El nombre de este vehículo es Liux Big, un nombre que choca al conocer sus medidas: 2,7 metros de largo, 1,7 de ancho y 1,5 de alto. Tendrá dos versiones de batería, una de 15 kWh con 175 kilómetros de autonomía y otra de 20 kWh con 230 kilómetros de autonomía. Se puede cargar en casa con un enchufe estándar pasando del 20 al 80% de la batería en tres horas.

Es biplaza, tiene una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y detalles como techo solar. El interior dispone de aire acondicionado y calefacción, así como un soporte para colocar el smartphone y poder usar el navegador o la música sin problemas. El maletero homologa 240 litros de capacidad.

Ecológico y sostenible

Además de ser eléctrico, Liux Big quiere ser un vehículo sostenible. Para ello, va a fabricarse con una gran cantidad de materiales reciclados y reciclables, como la fibra de lino de su carrocería, el tejido de los asientos o los plásticos, y va a reducir en un 80% la huella de carbono de su fabricación frente a un vehículo convencional.

Y todos los componentes van a estar diseñados y producidos en España, invirtiendo en la cadena de valor nacional y mirando, también, a un futuro fuera de España, como por ejemplo Italia o Francia.

La existencia de este proyecto no es nueva, pero sí que está ya 100% confirmado que este vehículo eléctrico va a salir al mercado. Se le estima un precio por debajo de los 20.000 euros y ya se puede figurar en la lista de espera en la página web.

TEMAS

