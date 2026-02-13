Consejos
Esta es la ciudad que va a cambiar el reglamento del carnet de conducir para las personas mayores
A partir de los 70 años deberán pasar el nuevo esquema de renovaciones para conducir legalmente y sin multas, con el objetivo de aumentar la seguridad
Elena Castellano
El examen de conducir tiene una alta tasa de acierto entre los conductores, si bien es cierto que también hay muchos que fallan una y otra vez, sobre todo en la parte práctica.
Por ello, en muchos países existen procesos de renovación de cara a asegurarse de que las personas que poseen el carnet siguen siendo aptas para conducir a pesar de su edad u otros factores.
Por ello, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha confirmado que de aquí en adelante, las personas mayores que superen un determinado rango de edad deberán cumplir nuevos requisitos para poder renovar la licencia de conducir y lo tendrán que hacer con mayor frecuencia.
Nuevos cambios para renovar la licencia de las personas mayores
Los conductores de 70 o más años en California, deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Renovar la licencia de forma presencial
- Hacerlo cada cinco años
- Actualizar los datos y fotografías
- Cumplir con algunos controles básicos en el momento de la renovación
Esto es un reemplazo al esquema anterior donde todos los conductores podían renovar por internet o con menos controles.
¿Qué pasa si no cumples la normativa?
Las personas que no cumplan la nueva normativa, se exponen a las siguientes consecuencias:
- No podrán conducir legalmente
- Posibles multas por conducir con el carnet vencido
- Deberán completar el trámite antes de volver a circular
