Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaCubaIRPF alquilerYolanda DíazCaso EpsteinMadridMás que rivalesES-AlertBarçaPlantas de interior
instagramlinkedin

Sostenibilidad

El despliegue de “hidrolineras” está cada vez más cerca en España

HVR Energy y CEEES firman un acuerdo estratégico para avanzar hacia una red nacional de repostaje de hidrógeno renovable

El despliegue de “hidrolineras” está cada vez más cerca en España

El despliegue de “hidrolineras” está cada vez más cerca en España / Toyota

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

HVR Energy, operador líder en el desarrollo de soluciones modulares de hidrógeno para movilidad sostenible, y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar conjuntamente la implantación de estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS) en España.

Transición realista, eficiente y adaptada

Este Memorando de Entendimiento (MoU) establece las bases para una cooperación estratégica orientada a facilitar la integración del hidrógeno Renovable en estaciones de servicio ya existentes, promoviendo así una transición energética realista, eficiente y adaptada a las infraestructuras actuales.

Zoilo Ríos Torre, asesor de Nuevas Energías del presidente de CEEES, participa como uno de los representantes sectoriales en este acuerdo. Ríos, con amplia trayectoria en movilidad sostenible y estrategias ener1géticas para estaciones de servicio, refuerza el papel activo de CEEES en la adaptación del sector a nuevas fuentes de energía que contribuyan a la descarbonización del transporte.

El repostaje de hidrógeno es casi tan rápido como el de la gasolina

El repostaje de hidrógeno es casi tan rápido como el de la gasolina / Toyota

El acuerdo contempla el despliegue de soluciones como ACTIVA, el modelo de estación desarrollado por HVR Energy, que destaca por su formato compacto, bajo consumo eléctrico (15 kW) y capacidad de suministro a 350 y 700 bar. Gracias a su diseño modular y su rápida instalación, estas estaciones pueden integrarse sin obras y sin interrumpir la operativa diaria de estaciones de servicio.

La colaboración entre HVR Energy y CEEES se alinea con los objetivos nacionales y europeos en materia de movilidad sostenible, facilitando la incorporación progresiva del hidrógeno renovable como vector clave en la descarbonización del transporte, especialmente en los segmentos de largo recorrido y flotas profesionales.

Movilidad más limpia, segura y eficiente

Este acuerdo forma parte de la hoja de ruta de HVR Energy, que impulsa uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa: desplegar 75 estaciones operativas en España antes de 2030 y crear corredores estratégicos de suministro que conecten los principales ejes logísticos del país.

Desde CEEES, la implicación de Zoilo Ríos y el apoyo de la organización buscan integrar a los empresarios de estaciones de servicio en la transición hacia energías limpias, ayudando al sector a evolucionar su capacidad de suministro y servicios frente a los retos actuales de movilidad sostenible.

Noticias relacionadas

Con esta alianza, ambas entidades suman esfuerzos para facilitar el acceso al hidrógeno renovable en todo el territorio, contribuyendo a una movilidad más limpia, segura y eficiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  2. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  3. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
  4. El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
  5. La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
  6. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  7. MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
  8. El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

Salvador Illa se reincorpora el lunes al frente del Govern tras recuperar la movilidad

Salvador Illa se reincorpora el lunes al frente del Govern tras recuperar la movilidad

TVE pone fecha de estreno inminente a 'Sukha', su nuevo magacín para las tardes de La 2: así es el nuevo formato

TVE pone fecha de estreno inminente a 'Sukha', su nuevo magacín para las tardes de La 2: así es el nuevo formato

Esta es la ciudad que va a cambiar el reglamento del carnet de conducir para las personas mayores

Esta es la ciudad que va a cambiar el reglamento del carnet de conducir para las personas mayores

La nieve vuelve a los valles del Pirineo

El error que puede dejarte sin prestación tras 545 días de baja: por qué la Seguridad Social ya no te avisará por carta

El error que puede dejarte sin prestación tras 545 días de baja: por qué la Seguridad Social ya no te avisará por carta

Muere la 'influencer' Emma Amit: se comió un cangrejo venenoso

Muere la 'influencer' Emma Amit: se comió un cangrejo venenoso

Huelga, clausura de coles por viento y rúa a puerta cerrada por lluvia: ¿cómo han vivido las familias esta 'semana horribilis' de Carnaval?

Huelga, clausura de coles por viento y rúa a puerta cerrada por lluvia: ¿cómo han vivido las familias esta 'semana horribilis' de Carnaval?

'State of Play' reúne a 'God of War', 'Death Stranding' y 'Metal Gear Solid' entre muchas más novedades

'State of Play' reúne a 'God of War', 'Death Stranding' y 'Metal Gear Solid' entre muchas más novedades