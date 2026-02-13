El despliegue de “hidrolineras” está cada vez más cerca en España

HVR Energy, operador líder en el desarrollo de soluciones modulares de hidrógeno para movilidad sostenible, y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar conjuntamente la implantación de estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS) en España.

Transición realista, eficiente y adaptada

Este Memorando de Entendimiento (MoU) establece las bases para una cooperación estratégica orientada a facilitar la integración del hidrógeno Renovable en estaciones de servicio ya existentes, promoviendo así una transición energética realista, eficiente y adaptada a las infraestructuras actuales.

Zoilo Ríos Torre, asesor de Nuevas Energías del presidente de CEEES, participa como uno de los representantes sectoriales en este acuerdo. Ríos, con amplia trayectoria en movilidad sostenible y estrategias ener1géticas para estaciones de servicio, refuerza el papel activo de CEEES en la adaptación del sector a nuevas fuentes de energía que contribuyan a la descarbonización del transporte.

El repostaje de hidrógeno es casi tan rápido como el de la gasolina / Toyota

El acuerdo contempla el despliegue de soluciones como ACTIVA, el modelo de estación desarrollado por HVR Energy, que destaca por su formato compacto, bajo consumo eléctrico (15 kW) y capacidad de suministro a 350 y 700 bar. Gracias a su diseño modular y su rápida instalación, estas estaciones pueden integrarse sin obras y sin interrumpir la operativa diaria de estaciones de servicio.

La colaboración entre HVR Energy y CEEES se alinea con los objetivos nacionales y europeos en materia de movilidad sostenible, facilitando la incorporación progresiva del hidrógeno renovable como vector clave en la descarbonización del transporte, especialmente en los segmentos de largo recorrido y flotas profesionales.

Movilidad más limpia, segura y eficiente

Este acuerdo forma parte de la hoja de ruta de HVR Energy, que impulsa uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa: desplegar 75 estaciones operativas en España antes de 2030 y crear corredores estratégicos de suministro que conecten los principales ejes logísticos del país.

Desde CEEES, la implicación de Zoilo Ríos y el apoyo de la organización buscan integrar a los empresarios de estaciones de servicio en la transición hacia energías limpias, ayudando al sector a evolucionar su capacidad de suministro y servicios frente a los retos actuales de movilidad sostenible.

Con esta alianza, ambas entidades suman esfuerzos para facilitar el acceso al hidrógeno renovable en todo el territorio, contribuyendo a una movilidad más limpia, segura y eficiente.