El BYD Atto 2 DM-i híbrido enchufable viene a romper el mercado, desde 20.940 euros

El BYD Atto 2 DM-i llega a los concesionarios con un precio que hace temblar al resto de modelos de su segmento. Con motor híbrido enchufable y 20.940 euros en acabado Active, es uno de los SUV urbanos electrificados que mejor relación prestaciones, precio, equipamiento ofrece de todo el mercado.

BYD Atto 2 DM-i / BYD

La gama arranca con el Atto 2 DM-i Active por esos 20.940 euros y sube hasta los 24.940 euros en el Boost. Hablamos de precios con campañas y oferta de financiación incluidas. En Península y Baleares, el PVPR es de 28.200 euros para el Active y 31.200 euros para el Boost. En Canarias, las tarifas parten de 16.915 euros con campañas y financiación en el Active y 20.221 euros en el Boost.

Más allá del precio, la clave está en su sistema DM-i, que combina un motor eléctrico con un motor de gasolina Xiaoyun de 1.5 litros, que según la marca alcanza una eficiencia térmica del 43%. Puede funcionar en modo EV, moviéndose solo con electricidad, o en modo HEV, donde el motor de combustión genera energía para alimentar la batería y el propulsor eléctrico. Cuando se necesita más potencia, ambos pueden trabajar en paralelo.

BYD Atto 2 DM-i / BYD

En cifras, el BYD Atto 2 DM-i Boost homologa hasta 90 km de autonomía eléctrica y una autonomía total en ciclo combinado de hasta 1.000 km con la batería cargada y el depósito lleno. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 180 km/h. El ATTO 2 DM-i Active, por su parte, monta una batería de 7,8 kWh, desarrolla 166 CV (122 kW) y declara hasta 40 km eléctricos y 930 km totales. El Boost eleva la batería a 18 kWh y la potencia a 156 kW (212 CV).

Este SUV mide 4.330 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.675 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.620 mm. Son cotas pensadas para el entorno urbano, pero con una batalla generosa para aprovechar el espacio interior.

Estéticamente mantiene el diseño del Atto 2 eléctrico, aunque con la parrilla frontal más grande y detalles específicos. En el interior destaca la instrumentación digital de 8,8 pulgadas y la pantalla táctil central de 12,8 pulgadas con el software más reciente de la marca. El sistema integra el asistente de voz “Hi BYD”.

Interior del BYD Atto 2 DM-i / BYD

El maletero ofrece 425 litros, ampliables hasta 1.335 litros con los asientos traseros abatidos. Una cifra que lo sitúa entre los más amplios de su categoría.

En equipamiento, el acabado Active de este Atto incluye pintura metalizada, llantas de aleación, faros LED, sensores de aparcamiento traseros, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo y acceso mediante smartphone o dispositivo wearable. El Boost añade techo panorámico, asientos delanteros calefactables y eléctricos, llantas de 17 pulgadas, cámara de 360 grados, volante calefactable, carga inalámbrica de 50 W y función V2L para alimentar dispositivos externos.

En seguridad, ambas versiones de este BYD incorporan un paquete amplio de asistentes como frenado automático de emergencia (AEB), control de crucero adaptativo (ACC) e inteligente (ICC), asistente de mantenimiento de carril (LDA), detección de ángulo muerto (BSD), reconocimiento de señales (TSR) y sistema de monitorización del conductor (DMS).