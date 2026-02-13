8 consejos para llegar puntual a tu cita de San Valentín

Otro año más llega febrero y con él las mariposas en el estómago al pensar en tu cita de San Valentín. Cada decisión puede llegar a suponer un quebradero de cabeza: el sitio al que ir, la ropa que ponerse, los temas de los que hablar… O incluso dónde poder aparcar.

Para ayudarte a superar el trance y que al menos el aparcamiento no se convierta en una preocupación más, te traemos 8 consejos que te ayudarán a llegar puntual a esa velada mágica.

1. Planificate

Organizarse y prepararse con antelación así como informarse de los lugares cercanos a tu cita en los que puedes aparcar pueden ahorrarte mucho tiempo.

2. Sal con tiempo

El tráfico es impredecible porque depende de muchos factores que escapan a tu control: accidentes, manifestaciones o cortes por obras son solo algunos.

3. Al volante, alcohol cero

La tasa de alcoholemia actual es de 0,5g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire. Como recuerda la DGT, la única tasa recomendada para conducir es de 0,0 g/l.

4. Adelántate a ti mismo

Si la puntualidad no es tu fuerte, prueba a adelantar tu reloj 10 o 15 minutos, así tendrás menos probabilidades de llegar tarde.

5. No corras

Si a pesar de tomar precauciones no eres puntual, mantén la calma. Correr o saltarse algún que otro semáforo no es la solución.

6. Vigila dónde dejas tu vehículo

Una vez aparques, fíjate bien en dónde dejas tu coche si no quieres llevarte una desagradable sorpresa tras el postre. Asegúrate de que no estás en zona de carga y descarga o en un vado. Y por supuesto, ¡olvídate de la doble fila!

7. Usa apps de aparcamiento

Si has aparcado en zona regulada o en un parking, utiliza apps como EasyPark para pagar tu estacionamiento online y no pierdas tiempo buscando un parquímetro.

8. No uses tu teléfono

Llega el momento de volver a casa. Si lo haces sin compañía, recuerda que por muchas ganas que tengas de ver si te ha enviado un mensaje, no debes coger el móvil hasta que hayas aparcado de nuevo.