Toyota tensa el mercado de los SUV eléctricos con el nuevo Highlander

En plena aceleración de su estrategia de electrificación, Toyota avanza hacia una nueva fase en la que el vehículo eléctrico deja de ser una propuesta limitada a segmentos concretos para convertirse en una pieza central de su oferta global. La compañía va a ampliar su gama electrificada y consolidar su presencia en los segmentos de mayor volumen combinando electrificación, capacidad familiar y tecnología energética avanzada.

En ese contexto cobra especial relevancia el nuevo Highlander, que verá la luz el próximo 2027 en Estados Unidos. Más que una nueva generación, este modelo representa un punto de inflexión: por primera vez, el SUV familiar con más de 25 años de trayectoria de Toyota se transforma en un vehículo 100% eléctrico. Esto supone llevar la electrificación a un tipo de producto clave para el mercado estadounidense en un formato orientado a familias y usuarios que priorizan espacio y que hasta ahora contaba con una oferta eléctrica limitada.

Nuevo Toyota Highlander / Toyota

El Highlander eléctrico refuerza, al mismo tiempo, la estrategia industrial de Toyota en Norteamérica, al producirse en Estados Unidos con baterías fabricadas localmente, un movimiento clave, entre otras cosas, para reducir aranceles y poder mantener un precio competitivo.

Hasta 338 CV

Presentado el contexto y las intenciones, toca decir que el nuevo Toyota Highlander es un SUV mediano totalmente eléctrico con tres filas de asientos y capacidad para hasta siete ocupantes. Está construido sobre una versión modificada de la plataforma TNGA-K, adaptada para alojar baterías de alta capacidad y maximizar el espacio interior. Se ofrecerá en versiones XLE y Limited, con tracción delantera (FWD) o total eléctrica (AWD).

Nuevo Toyota Highlander / Toyota

Las versiones FWD desarrollan 221 CV, mientras que las AWD alcanzan 338 CV, beneficiándose del par instantáneo. Habrá dos opciones de batería: 77,0 kWh y 95,8 kWh, con autonomías estimadas de hasta 320 millas (unos 515 km). El sistema admite carga rápida en corriente continua, capaz de pasar del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos, e incorpora preacondicionamiento de batería y función Plug & Charge.

Un nuevo concepto de eléctrico

El interior prioriza confort y tecnología: pantalla táctil de 14 pulgadas, cuadro digital de 12,3, iluminación ambiental configurable, techo panorámico de cristal y múltiples puntos de carga USB-C e inalámbrica. Incluye Toyota Safety Sense 4.0, asistentes de conducción avanzados, y en versiones AWD funciones como Multi-Terrain Select y Crawl Control.

Noticias relacionadas

Nuevo Toyota Highlander / Toyota

Entre sus elementos diferenciales destaca la tecnología V2L (vehicle-to-load), que permite utilizar el vehículo como fuente de energía externa para alimentar dispositivos o como respaldo eléctrico doméstico. Así, el nuevo Toyota Higlander anticipa la evolución del coche eléctrico como elemento integrado en el ecosistema energético, que permite alimentar dispositivos externos o actuar como respaldo eléctrico doméstico.