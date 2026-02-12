¿Tu patinete está en regla? Las ITV ya están formando a la Policía para aplicar la nueva normativa

El aumento de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y la siniestralidad vial vinculada a su uso, se suma a los cambios de normativas que afectan a los VMP. Por ello, los policías locales se están formando de manera especializada y con la colaboración de las entidades de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), con el objetivo de reforzar el control sobre estos vehículos.

En varias localidades de Cataluña se ha llevado a cabo una acción formativa a los policías locales, se abordaron los principales aspectos de la normativa vigente, los distintos tipos de VMP y sus características técnicas.

Hay que recordar que el pasado 30 de enero se publicó en el BOE la nueva normativa relacionada con los Vehículos de Movilidad Personal que establece que todos los VMP deben estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos (RNV) y disponer de una etiqueta identificativa, entre otras medidas.

Un paso más en la propuesta CONVIVE

En estas acciones formativas impartidas, se enmarcan en la propuesta de CONVIVE (Control Visual e Inspección del Vehículo de Movilidad Personal) presentada por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) el año pasado. Se trata de un modelo de control periódico del estado técnico de los VMP, similar al que ya existe para otros vehículos, con el objetivo de que estos puedan convivir de forma segura con el resto de usuarios de las vías públicas.

Patinete eléctrico pasando la ITV / AECA

El modelo CONVIVE establece un protocolo de inspección diseñado para verificar componentes críticos: desde la eficacia de la frenada hasta la integridad de la batería y el cableado. Este examen técnico busca erradicar las manipulaciones ilegales que provocan incendios o accidentes por superar el límite de 25 km/h. Aquellos vehículos que superen la prueba recibirán un distintivo oficial con código QR para facilitar su identificación inmediata.

Prepararse para el cambio

La creciente demanda de formación por parte de las policías locales refleja la magnitud del cambio que viene. Ante un parque de millones de patinetes y una opinión pública que exige orden y seguridad, los agentes se preparan para un escenario operativo complejo.

Para AECA-ITV, el éxito de esta transición reside en la alianza estratégica entre ayuntamientos, fuerzas de seguridad y estaciones de ITV, una colaboración esencial para que la nueva normativa se traduzca en una convivencia real y segura en nuestras calles.