Así es el primer coche de Cadillac en la F1

El equipo estadounidense Cadillac ha hecho historia al presentar su primer monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1. Su debut fue espectacular: aprovecharon el descanso de la Super Bowl para mostrar la decoración del coche que pilotarán Sergio Pérez y Valtteri Bottas, dos pilotos que regresan al Gran Circo con ganas de dar guerra.

Con esta incorporación, la Fórmula 1 vuelve a contar con once equipos y 22 pilotos en pista, un retorno que aumenta la emoción en la parrilla. El coche de Cadillac luce un impactante esquema negro y blanco, con el icónico logo de la marca en la cubierta del motor, que alberga una unidad de potencia Ferrari.

Cadillac negro con detalles en blanco / Cadillac

Un debut de alto nivel

La presentación de la decoración durante uno de los eventos deportivos más mediáticos del mundo refleja la estrategia de Cadillac de combinar rendimiento y espectáculo. El diseño del coche alterna los colores negro y blanco en cada lateral, y ya había dejado pistas durante las pruebas invernales, cuando se vieron los camiones del equipo.

El proyecto cuenta con gran respaldo financiero, gracias a un piloto de gran proyección mediática como Pérez, quien regresa tras un año fuera de Red Bull, acompañado por su patrocinador de siempre, Claro. Bottas, por su parte, vuelve tras perder su asiento en Sauber; la experiencia del finlandés aporta estabilidad al equipo en su primer año de competición.

Dan Towriss, responsable del proyecto, explica: "Esta decoración representa mucho más que un esquema de pintura: refleja nuestra identidad, moderna, audaz y profundamente americana, respetando la precisión y tradición de la Fórmula 1. Mostrarla durante la Super Bowl y en Times Square nos permite conectar con aficionados más allá del paddock."

Cadillac blanco con detalles en negro / Cadillac

Mark Reuss, presidente de General Motors, añade: "Nuestro debut en la F1 es un hito que refleja años de preparación: construir un equipo de primer nivel y un coche digno de la competición. Queremos llevar innovación, espíritu y orgullo estadounidense al escenario mundial."

Noticias relacionadas

El estreno del coche se espera para el Gran Premio de Australia (6-8 de marzo), donde el director de la escudería, Graeme Lowdon, asegura: "Estoy orgulloso de revelar los colores de nuestro primer coche de F1. Somos un equipo construido sobre ambición, innovación y liderazgo, y nuestra presentación hoy refleja exactamente eso."