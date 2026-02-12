El Opel Zafira gana fuerza con su nuevo motor diésel de 180 CV

El Opel Zafira amplía su actual oferta mecánica con un nuevo motor diésel de 2.2 litros, que entrega 180 CV y un generoso par de 400 Nm, disponible tanto en la versión estándar (4,98 metros) como en la más larga Zafira XL, de 5,33 metros. Esta novedad complementa la variante totalmente eléctrica, conformando un catálogo con una doble alternativa de propulsión que se adapta a distintas necesidades de uso y presupuesto.

El nuevo propulsor cumple con la normativa Euro 6e y presenta mejoras en eficiencia frente a generaciones anteriores, gracias a una inyección directa de nueva generación y a un sistema optimizado de recirculación de gases. Según Opel, estas mejoras permiten reducir el consumo y las emisiones de CO2 hasta en un 13%.

Opel Zafira con el nuevo motor diésel de 2.2 litros / Opel

En cifras, el nuevo Zafira diésel acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza los 185 km/h de velocidad máxima. Todo ello gestionado por una transmisión automática de ocho velocidades, que promete una conducción fluida tanto en ciudad como en carretera. Según el ciclo WLTP, consume solo 7,1 l/100 km y tiene unas emisiones de 186 g/km, lo que le otorga una etiqueta de CO2 G. No es el más eficiente del mercado, pero sí una opción equilibrada si se busca un monovolumen con potencia, capacidad y autonomía sin depender de enchufes.

Espacio para todo y para todos

Una de las grandes bazas del Zafira sigue siendo su versatilidad interior. Puede configurarse para hasta nueve plazas, ideal para familias numerosas o servicios de transporte. Además, en la versión XL, el volumen de carga alcanza los 4.900 litros, lo que lo convierte también en una opción interesante para profesionales.

Espacio interior trasero del Opel Zafira / Opel

Los asientos traseros pueden disponerse de forma enfrentada, creando una especie de salón móvil, y el acceso a las filas posteriores se facilita con puertas correderas eléctricas con sensores a ambos lados. A pesar de sus dimensiones, su altura contenida de 1,90 metros permite circular y aparcar sin problemas en parkings subterráneos.

Versión 100% eléctrica

Aunque el protagonismo lo acapara ahora el nuevo motor diésel, la gama Zafira Electric sigue estando disponible. Es un modelo 100% eléctrico, con cero emisiones locales y un consumo energético entre 24,7 y 25,1 kWh/100 km (WLTP), lo que le otorga la etiqueta de CO2 A. De este modo, Opel mantiene su estrategia de ofrecer soluciones multienergía, adaptadas tanto a usuarios urbanos como a quienes priorizan autonomía sin depender de puntos de carga.

Opel Zafira con el nuevo motor diésel de 2.2 litros / Opel

El motor 2.2 también llega al Opel Vivaro

La novedad mecánica no se limita al Zafira. Opel también incorpora el 2.2 turbodiésel a la gama Vivaro, tanto en su versión Combi como en los modelos LCV. En este caso, se ofrece con dos niveles de potencia: 150 CV (110 kW) con cambio manual de seis marchas, o los mismos 180 CV con caja automática de ocho. Como ocurre con el Zafira, el Vivaro también está disponible en versión eléctrica, pensada para quienes necesitan un vehículo comercial eficiente y sin emisiones.

Con esta ampliación mecánica, Opel sigue apostando por ofrecer al cliente un abanico de opciones amplio, tanto en términos de motorización como de configuración de carrocería y espacio. El Zafira, con su equilibrio entre comodidad, capacidad y eficiencia, refuerza su papel como uno de los monovolúmenes más versátiles del mercado, ahora con un plus de potencia diésel para quienes necesitan más empuje sin renunciar al confort.