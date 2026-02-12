Omoda 7 SHS, llega el que faltaba con una oferta de lanzamiento para poner contra la cuerdas a cualquier rival

Poco a poco, Omoda va completando su catálogo en España y lo hace con, entre otros, un claro objetivo en mente, ser referente en mecánicas híbridas enchufables y exprimir al máximo el gusto de los conductores por los SUV.

Así, rellenando el hueco entre el Omoda 9 y el Omoda 5, llega el Omoda 7 con el apellido SHS, que se une a su hermano mayor en el segmento D. Mide 4,66 metros de largo, 1,875 de ancho y 1,67 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,72 metros, lo que le da una gran habitabilidad interior, sobre todo en las plazas traseras. Además, el maletero tiene 537 liros de capacidad (contando hasta el techo) ampliables hasta los más de 1.200 litros si se abaten los asientos traseros. El Omoda 7 va sobrado de espacio.

Obviamente este es uno de sus puntos fuertes, junto con la calidad del interior y la tecnología que equipa. Materiales blandos, buenos acabados y detalles que transmiten buenas sensaciones desde el principio. La estrcutura 'digital' se apoya en nueva estructura de las pantallas: un pequeño cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas complementado por un HUD (disponible en el acabado tope de gama) da toda la información relacionada con la conducción y una pantalla horizontal de 15,6 pulgadas da el acceso al sistema de infoentretenimiento.

Una curiosidad de esta pantalla es que es deslizante: el conductor y el copiloto se la pueden 'pasar' entre ellos solo con deslizar cuatro dedos en una dirección u otra. Esta función puede ejecutarse incluso en marcha y puede ser útil para que sea el copiloto quien se encargue de manejar el sistema de navegación, la música... Dentro del apartado tecnológico y como ya viene siendo habitual en estas nuevas marcas que entran al mercado español, la gestión de casi todas las funciones del coche pasa por la pantalla.

En el túnel central, no obstante, sí hay botones para gestionar el modo de conducción (normal, eco y sport) y la gestión de la energía. Porque al ser un híbrido enchufable, se puede escoger entre circular en modo totalmente eléctrico o no.

Súper híbrido (enchufable)

El sistema Super Hybrid Sistem de Omoda cuenta con una ventaja: todos sus componentes se han desarrollado específicamente para trabajar en tren motriz híbrido enchufable. Quizás por eso la gestión de la energía y el cambio de los motores eléctricos (que son dos) al motor de gasolina es fluido y apenas perceptible por el conductor. O quizás ahí también influye el gran trabajo de ingeniería que se ha realizado para mejorar el aislamiento acústico y reducir el ruido.

El Omoda 7 gana las siglas SHS gracias a un motor 1.5 TGDI de quinta generación que entrega 143 CV y dos motores eléctricos, el principal de 204 CV y uno segundo para alimentar la batería, de 18,4 kWh y capacidad de carga en corriente continua de 40 kW (pasa del 20 al 80% en 20 minutos si se conecta). Tiene también un depósito de combustible de 60 litros.

En total, el Omoda 7 SHS entrega 279 CV y un par motor máximo de 365 Nm, lo que transmite una sensación en conducción de soltura y potencia disponible en cualquier situación. Pero, además, este coche tiene una autonomía eléctrica de 92 kilómetros, suficientes para los recorridos diarios en ciudad, y una autonomía conjunta de 1.200 kilómetros. En condiciones idales, la cifra de consumo declarada es de 2,3 litros alos 100 kilómetros, que con la batería totalmente agotada subirían a los 6 litros, un consumo muy decente si se tienen en cuenta las características y el tamaño del vehículo.

De serie, el Omoda 7 cuenta con 19 asistentes al conductor y un nivel de conducción autónoma dos, además de la posibilidad de poder personalizar el tacto del freno y de la dirección, presentando esta una ligera mejora respecto a otros modelos de la marca. Cuenta con aparcamiento autónomo y posibilidad de aparcamiento en remoto, una opción que llegará en los próximos meses.

Precio y gama del Omoda 7 SHS

El Omoda 7 SHS se puede reservar ya con una oferta de lanzamiento y empezará a entregarse el próximo mes de marzo. La gama se estructura en torno a dos acabados, Pure y Premium, con llantas de 19 y 20 pulgadas respectivamente y este último con cámara de 540º. Todos los colores son sin coste a excepción del gris mate, solo disponible en el tope de gama por 800 euros más.

El precio con oferta de lanzamiento sin ayudas del Programa Auto+ se queda, para el tope de gama, en 32.990 euros. El precio del Omoda 7 SHS sin ayudas ni descuentos es de 42.900 euros para el acabado Pure y de 45.900 para el Premium.